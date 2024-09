The Tiger Who Came To Tea ละครเวทีสุดฮิตจาก West End ‘เสือที่มาดื่มชา’ เริ่มแสดงที่ไทยแล้ววันนี้

ละครเวทีเรื่อง ‘The Tiger Who Came To Tea’ เป็นละครเพลงจาก West End ที่สร้างจากหนังสือเด็กอันเป็นที่รักของ Judith Kerr นับตั้งแต่เปิดตัวในลอนดอน ละครเรื่องนี้ได้ดึงดูดผู้ชมด้วยเนื้อเรื่องที่มีเสน่ห์ เพลงที่ติดหู และการแสดงที่มีชีวิตชีวา ทำให้เป็นรายการโปรดของครอบครัวและเด็กเล็ก และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศอังกฤษการแสดงละครเวที ‘เสือที่มาดื่มชา’ ในประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการเปิดตัวละครเพลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งยังตอกย้ำให้เห็นถึงความชื่นชอบที่เพิ่มขึ้นในด้านการจัดแสดงละครเด็กที่มีคุณภาพในประเทศไทย โดยรูปแบบละครแบบอินเทอร์แอคทีฟและเรื่องราวอันอบอุ่นครั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับการชื่นชมและถูกใจผู้ชมชาวไทย และสามารถประสบการณ์ที่น่าจดจำและมหัศจรรย์สำหรับทุกคนการแสดงรอบแรกเมื่อวันพุธที่18 กันยายน ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ทั้งจากสื่อมวลชน ผู้มีชื่อเสียงและเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์ในประเทศไทย อาทิครอบครัวของคุณนุ้ย สุจิรา อรุณพิพัฒน์, คุณมอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต, น้องชายของคุณพิธา - คุณเทียน ลิ้มเจริญรัตน์, คุณบอย ภิษณุ จุฑานิ่มสกุล, เพจแม่ไหวแหละ, เพจคุณแม่เลอค่า, เพจเด็กซ่า, เพจเวลาเที่ยว ฯลฯ- รอบวันพุธที่ 18 กันยายน เวลา 18:00 น.- รอบวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน เวลา 10:00 น. และ 16:00 น.- รอบวันศุกร์ที่ 20 กันยายน เวลา 10:00 น., 16:00 น. และ 18:00 น.- รอบวันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา10:30 น., 13:30 น. และ 16:00 น.- รอบวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน เวลา 10:30 น. และ 14:30 น.ราคาบัตรราคา 1,500 บาท ถึง 2,500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถจองบัตรได้ที่ Thaiticketmajor ทุกสาขา หรือผ่านเว็บไซต์ https://www.thaiticketmajor.com/performance/the-tiger-who-came-to-tea.html “เสือที่มาดื่มชา” ละครเวทีที่สนุกสนานและน่ารักที่ดัดแปลงจากนิทานเด็กสุดคลาสสิกของ Judith Kerr เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงชื่อ Sophie ที่ได้รับการเยี่ยมเยือนโดยแขกที่ไม่คาดคิด ซึ่งก็คือ “เสือใจดี” เสือที่กินและดื่มทุกอย่างในบ้านของเธอ นับตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ. 1968 การเล่าเรื่องราวของ Kerr ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ ตัวละครที่มีความตลกขบขัน และการจัดฉากที่ดึงดูดสายตาทำให้ละครเวทีเรื่องนี้ได้รับความนิยมจากทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ละครเวที ‘เสือที่มาดื่มชา’ เป็นละครชื่อดังระดับโลกจากทาง West End ซึ่งดัดแปลงจากนิทานเด็กสุดคลาสสิกของ Judith Kerr โดยตั้งแต่มีการเปิดตัวละครเวทีเรื่องนี้ได้สร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมทั่วสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ละครของทาง West End ของลอนดอนยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Olivier Award for Best Family Show อีกด้วยโดยการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Olivier Award แสดงถึงการยกย่องคุณภาพการผลิตที่ยอดเยี่ยม และความน่าดึงดูดของครอบครัว “เสือมาดื่มชา”Curtain Up Studios มุ่งมั่นที่จะนำละครเวทีระดับโลกมาสู่กรุงเทพฯ พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ชมทุกวัยได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของการแสดงสด โดยละคร ‘เสือที่มาดื่มชา” เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ ผ่านละครเวทีและศิลปะการแสดง ร่วมกับทาง Bangkok Theatre ProjectBangkok Theatre Project มุ่งสร้าง community ละครเวทีสำหรับเด็กและครอบครัวในกรุงเทพฯ โดยคัดสรรผลงานคุณภาพสูงที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ Bangkok Theatre Project มุ่งสร้างความหลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ละครเวที และมุ่งมอบอำนาจให้เด็กสำรวจความคิดสร้างสรรค์ สร้างความมั่นใจ และพัฒนาทักษะผ่านการละครติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Curtain Up Studios ได้ที่ www.curtainup.studio ข้อมูลติดต่อ:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามสื่อมวลชน หรือ เพื่อจัดสัมภาษณ์กรุณาติดต่อ คุณสังเท่ นุ่นสังข์ ผู้จัดการโครงการ ที่อีเมล sangtea@curtainup.studio