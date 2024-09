สมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา แนะ เพลง “ROCKSTAR” ลิซ่า เหมาะเป็นเพลงประกอบการปั๊มหัวใจ

หลังจาก “ลิซ่า ลลิษา” คว้ารางวัล “Best K-pop” จากมิวสิกวิดีโอเพลง “ROCKSTAR” บนเวทีงานประกาศรางวัล “VMAs 2024” ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ลิซ่าเป็นศิลปินเดี่ยวหญิง K-POP คนแรก ที่คว้ารางวัลนี้ได้ถึง 2 ครั้งล่าสุด วันนี้ (14 ก.ย.) เพจ “American Heart Association" ของสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาโพสต์แจ้งคำแนะนำว่าเพลง “ROCKSTAR” ของลิซ่า มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเพลงประกอบการปั๊มหัวใจ เพราะมีจังหวะ 120 บีทต่อนาทีเท่ากับจำนวนครั้งที่ควรปั๊มหัวใจต่อ 1 นาทีโดยระบุว่า ““Gold teeth sittin' on the dash, she a rockstar.” And a winner. And a lifesaver.Lisa’s #VMA-winning K-Pop hit “Rockstar” has the right beat for Hands-Only CPR. If you see a teen or adult collapse, call 911 and push hard and fast in the center of the chest.MTV Video Music Awards #NationofLifesavers #Lisa #lalisa #BLACKPINK”