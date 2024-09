ททท. ส่งท้ายกิจกรรมสุดพิเศษกับ Voucher ท่องเที่ยว ในราคาพิเศษ “11 22 33 44 และ 55 บาท” ในวันที่ 13 กันยายนนี้

รอบสุดท้ายของกิจกรรมส่งเสริมการขาย “Voucher ราคาพิเศษ 11 22 33 44 และ 55 บาท” ให้กับนักท่องเที่ยว โดยสามารถเลือกซื้อบัตรกำนัล (Voucher) ได้ในราคาพิเศษ เพียง 11 บาท 22 บาท 33 บาท 44 บาท และ 55 บาท ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะดำเนินการเป็นครั้งสุดท้าย และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านร้านค้า https://shop.line.me/@amazing365 ช่องทาง line Shopping โดยจำกัดสิทธิ์ 1 คน ต่อ 1 Voucher ต่อ 1 สถานประกอบการหรือ First Come First Serve มาก่อน เลือกก่อน ได้ก่อน โดยมีกติการ่วมกิจกรรมดังนี้สามารถเลือกซื้อ Voucher ราคาพิเศษ (11 บาท 22 บาท 33 บาท 44 บาท และ 55 บาท) ได้ทุกวันศุกร์ที่กำหนด ดังนี้23 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.30 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.6 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.13 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ 1 คน ต่อ 1 Voucher ต่อ 1 สถานประกอบการ ต่อรอบกิจกรรมเท่านั้น หากมีคำสั่งซื้อสินค้าเกินกว่าที่กำหนด คำสั่งซื้อนั้นจะเป็นโมฆะและถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพิเศษสำหรับบัตรกำนัล (Voucher) รอบสุดท้ายนี้มีทั้งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว จากสถานประกอบด้านการท่องเที่ยวชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ แพ็กเกจที่พัก อนันตรา เชียงใหม่, แพ็กเกจที่พักโรงแรมมาลาดี รองเดวูซ์ เชียงใหม่, แพ็กเกจที่พักบ้านทะเลดาว, แพ็กเกจที่พักลำพวา อัมพวา รีสอร์ท, แพ็กเกจริเวอร์ โคโค่ รีสอร์ต รวมถึงบัตรรับประทานอาหารร้าน ฮองมิน ภัตตาคารจีน และเซ็น เรสเตอร์รอง เป็นต้น นอกจากนี้มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย "Voucher ราคาพิเศษ 11 22 33 44 และ 55 บาท" ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงเชื่อมั่นว่าโครงการ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองน่าเที่ยว จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวสู่เป้าหมาย ไปจนถึงเสริมแกร่งและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official Account: @amazing365 หรือดูรายละเอียดการจัดกิจกรรมได้ที่ tourismthailand.org/amazingthailand365