ไทยพีบีเอส จับมือภาคีฯ Kick off “FutureED Fest 2024” สร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้

ไทยพีบีเอส จับมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย จัดงาน FutureEd Fest 2024 สร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้ ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษาระดับประเทศเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2567 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) Starfish Education และภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดตัว “FutureED Fest 2024” สร้างอนาคตแห่งการเรียนรู้ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา ณ ลานไม้ อาคารเอ ไทยพีบีเอสนายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ไทยพีบีเอส ให้ความสำคัญเรื่องการสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสมและดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งอยู่ในข้อกำหนดพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 โดยได้จัดตั้งศูนย์สื่อสารสาธารณะเพื่อเด็กและการเรียนรู้ เพื่อดูแลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็กในวัยเรียน จนไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีเป้าหมายสำคัญการดำเนินงานคือ นำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัยเหมาะสมกับกลุ่มวัยเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นทักษะในการดำรงค์ชีวิตแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม และการสร้างสรรค์เนื้อหาให้เข้าถึงง่าย ผ่านทั้งช่องทางไทยพีบีเอส หมายเลข 3 และ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก โดยได้มีการรขยายความร่วมมือกับเครือข่ายในระบบการศึกษา ทั้งจากเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกช่วงวัย เช่นเดียวกับงาน FutureEd Fest 2024 ที่เป็นการต่อยอดเรื่องราวความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากปีที่แล้ว นำสู่การแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจในปีนี้นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง หนึ่งในเหตุผลของเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา คือการเรียนในโรงเรียนไม่สัมพันธ์กับชีวิต การบูรณาการทำให้ห้องเรียนมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเด็กมีความสำคัญเป็นอย่างมาก กทม. ได้ร่วมกับ Starfish Education และภาคีเครือข่าย ในการสร้างโรงเรียนต้นแบบมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและได้นำร่องในพื้นที่เขตบางพลัด พร้อมขยายผลองค์ความรู้ไปยังโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 30 โรงเรียน ในพื้นที่ กทม.“การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน ถ้าบอกว่าส่งลูกไปโรงเรียนแล้วจบ คงไม่ใช่ ถ้ารู้สึกเป็นห่วงลูกของเรา อยากให้ชุมชน บ้านเมืองดี เราต้องมาช่วยกัน” นายศานนท์ กล่าวทิ้งท้ายดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education มองว่า การดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งบริบทเมือง ต่างจังหวัด และตามชายแดน การจัดการศึกษารูปแบบเดียวให้เหมาะกับทุกคน เป็นความท้ายทายอย่างมากสิ่งสำคัญคือกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้ครูมีความเข้าใจ เปิดโอกาสให้เด็กเป็นผู้คิด ผู้ทำ และลงมือมากขึ้น ได้เรียนรู้และสะท้อนการเรียนรู้ของตนเองมากขึ้น การเรียนรู้ที่เหมาะสมส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชน เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ หรือสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของเด็ก ๆ ซึ่งจะพบว่า การเรียนรู้ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ไฮเทค แต่เป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วงาน FutureED Fest 2024 จะจัดขึ้นวันที่ 5 ต.ค. ณ ไปรษณีย์กลาง กรุงเทพฯ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Keynote Speech ฟังประสบการณ์เรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญ หัวข้อการศึกษาแห่งอนาคต, Panel Discussion เสวนา หัวข้อเทคโนโลยีการศึกษา นวัตกรรม, Maker Education จากนักการศึกษาจากไทยและต่างประเทศ, Workshop เสริมความรู้ ติดทักษะ เครื่องมือ How to , Meet Up Cafe ส่งเสริมเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดนวัตกรรมการศึกษา, Pitching ฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม, Award กิจกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมที่โดดเด่น, Booth Maker Fest นวัตกรรมการศึกษาที่หลากหลาย, Booth Exhibition นิทรรศการ นวัตกรรมการเรียนรู้จากองค์กรภาคีเครือข่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ช่องทาง www.futureedfest.com หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook futureed fest