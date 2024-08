พร้อมโชว์ “แสงทับทิม” ต้นแบบ Success Case Reshape ธุรกิจ เปลี่ยน “น้ำมะพร้าว” เป็น “หมูสับเทียม” รับเทรนด์สุขภาพสู่มาตรฐานอาหารระดับโลก

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) นำเสนอตัวอย่างผลสำเร็จการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบาย RESHAPE THE FUTURE มุ่งส่งเสริมการปรับตัวของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเกษตรผ่าน “แสงทับทิม” DIPROM Success โชว์ “หมูสับเทียมแพลนต์เบส” ต้นแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตผลท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม ที่สามารถคว้ารางวัลมาตรฐานอาหารในระดับสากลนางอรสา แสงทับทิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงทับทิม อินเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกวุ้นเส้นน้ำมะพร้าว เปิดเผยว่า อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ได้เข้ามามีบทบาทสำหรับการเป็นอาหารทางเลือกของผู้บริโภคในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร ที่ต้องสามารถตรวจสอบแหล่งที่มา แหล่งผลิต ตลอดจนสถานที่เพาะปลูก และต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเนื้อสัตว์จากพืช หรือ อาหารแพลนต์เบส (Plant-Based) ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันมีการรายงานข้อมูลจากศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยว่า ตลาดอาหารแพลนต์เบสทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 4.5 หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องกว่า 1 ล้านล้านบาทในปี 2570โดยบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากดีพร้อม (DIPROM) ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย RESHAPE THE FUTURE โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ของนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง RESHAPE THE INDUSTRY ปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ที่ถือได้ว่าประเทศไทยมีต้นทุนในส่วนนี้เป็นจำนวนมาก ผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จในการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร ในการส่งเสริมศักยภาพของชาวสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสาครนางอรสา กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (Smart SME) เริ่มต้นจากพัฒนาวุ้นมะพร้าวด้วยนวัตกรรม ไปสู่ผลิตภัณฑ์เส้นสดน้ำมะพร้าว ที่ไม่มีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล ไขมัน และโพแทสเซียม 100% จึงเหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไต ผู้ทานอาหารเจ คีโต มังสวิรัติ วีแกนฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายรูปแบบ โดยเส้นไม่อืดแม้ว่าจะต้มหรือปรุงทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานนอกจากการพัฒนาเส้นสดจากน้ำมะพร้าว ที่เรียกได้ว่าเป็นการใช้นวัตกรรม ยกระดับวัตถุดิบทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแล้ว ยังได้เดินหน้าต่อยอดจุดแข็งที่มีอย่าง ‘น้ำมะพร้าว’ เนื่องจากเป็นแหล่งวัตถุดิบคุณภาพที่มีกว่าหมื่นไร่ ในจังหวัดสมุทรสงคราม มาพัฒนาเป็น ‘หมูสับเทียม’ แพลนต์เบส (Plant-Base) จากน้ำมะพร้าวและเห็ดนางรมหลวง ที่ล่าสุดได้รับการจดสิทธิบัตร และผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารวีแกนจากประเทศอิตาลี และยังได้รับรางวัลเหรียญทอง อาหารแพลนต์เบส จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายแล้วทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี นิวซีแลนด์ แคนาดา และนอร์เวย์“ตลอดการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมจาก ดีพร้อม ได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง มีการให้คำแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ทำให้บริษัทฯมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละกว่า 2 ล้านบาท” นางอรสา กล่าวทิ้งท้ายผู้สนใจสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม DIPROM Success Case ได้ที่ วารสารอุตสาหกรรมสาร ฉบับที่ 1 https://e-journal.dip.go.th/ โดยสามารถสมัครสมาชิกวารสารอุตสาหกรรมสารได้ที่ https://forms.gle/FkBeXWoby9PWe2DYAสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสารอุตสาหกรรมสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 02-430-6860 ต่อ 1032 ติดตามวารสารฯฉบับย้อนหลังได้ที่ https://e-journal.dip.go.th/ และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/diprom.ejournal