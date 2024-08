ททท. ผนึกพันธมิตรระดับโลกจัดงานใหญ่ Action Alert ! Accelerating Towards Sustainable Tourism in Thailand เตรียมพร้อมภาคท่องเที่ยวรับกฎเกณฑ์ใหม่ตลาดท่องเที่ยว EU สู่มาตรฐานความยั่งยืนภาคบังคับ รับมือความท้าทายสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้จับมือพันธมิตรท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกจัดงานสัมมนา Action Alert: Accelerating Towards Sustainable Tourism in Thailand ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกที่อยู่ใน Ecosystem ของอุตสาหกรรม Sustainable Tourism มาร่วมแชร์ข้อมูลเพื่อ Alert! ย้ำเตือนผู้ประกอบการไทยให้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมตัวรับมือกับกฎ กติกา ข้อบังคับใหม่ของโลก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ Action อย่างมีกลยุทธ์ด้วยความพร้อมสูงสุดเพื่อรับมือกับตลาดคลื่นสีเขียวทุกความท้าทายที่จะขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงอยากเน้นให้ผู้ประกอบการไทยเตรียมพร้อมคว้าโอกาสในตลาดระดับโลก และสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ในปี 2026 ธุรกิจท่องเที่ยวไทยจะต้องเผชิญกับแรงกดดันสำคัญอีกครั้งในการทำธุรกิจกับสหภาพยุโรป จาก Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) เป็นข้อบังคับใหม่ว่าด้วยการรายงานผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และ Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) ข้อบังคับว่าด้วยการสอบทานด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้ EU ต้องทำงานกับคู่ค้าที่มีมาตรการด้านการจัดการความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือ โดยหากผู้ประกอบการไทยยังไม่มีแนวทางการจัดการด้านความยั่งยืน อาจเป็นอุปสรรคในการเป็นคู่ค้ากับบริษัทท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และลดโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่มีขนาดใหญ่และกำลังซื้อสูง และไม่ใช่เพียงแรงกดดันทางการค้ากับประชาคมโลกเท่านั้น ภาคธุรกิจไทยยังต้องรับมือกับความต้องการของนักเดินทางทั่วโลกที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเลือกผู้ประกอบการที่มีแนวทางการจัดการที่ยั่งยืนการจัดการ “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” จึงไม่ได้เป็นเพียงทางเลือกโดยสมัครใจ แต่เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ธุรกิจท่องเที่ยวไทยต้องเตรียมรับมือและปรับตัว สร้างระบบนิเวศใหม่ (New Ecosystem) ด้วยสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ (Sustainable Certified Operators) เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นจากคู่ค้านานาชาติและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดสากลผศ.ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้ก่อตั้ง Roaming Elephant แพลตฟอร์มขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืนของไทย ในฐานะผู้อำนวยการจัดงาน Action Alert: Accelerating Towards Sustainable Tourism in Thailand กล่าวว่า “มาตรฐานความยั่งยืนจะถูกกำหนดเป็นข้อกฎหมายที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในด้านการจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ ข้อมูลของกฎ กติกาใหม่ๆ ของทั่วโลกที่เกิดขึ้นมากมายอย่างฉับพลัน จนยากจะตามทัน ที่สำคัญผู้ประกอบการขนาดกลาง และเล็ก ต้องเผชิญกับขั้นตอนการจัดการมาตรฐานความยั่งยืนที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน ไม่มั่นใจในความคุ้มค่า ต่อการลงทุน และต้องการข้อมูลสิทธิประโยชน์จากภาครัฐและการสนับสนุนจากภาครัฐ งานสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญที่รวบรวมเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ไว้ในที่เดียว ช่วยปลดล็อคความซับซ้อนของมาตรฐาน และระบบการรับรองที่เปลี่ยนแปลง เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถรับมือกับความต้องการของตลาดที่เน้นความยั่งยืนภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาทิ EarthCheck, Travelife, TUI BLUE Hotels and Resorts, Netflix พร้อมกับรับฟังแนวทางในการปรับตัว และจัดการให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืนในระดับสากล พร้อมคำแนะนำที่จะพลิกโฉมธุรกิจของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยให้พร้อมรับมือกับกฎกติกาโลก ที่ไม่ทำ ไม่ได้แล้ว พร้อมเวิร์กชอปเทคนิคการเล่าเรื่อง Sustainable Travel Story โดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก Sustainable Tourism Institutional and Market Intelligence Expert เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารเล่าเรื่องให้ทรงพลังดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “เพราะการท่องเที่ยวระดับโลกยุคปัจจุบันแค่ story ธรรมดาไม่เพียงพออีกต่อไป”ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Action Alert: Accelerating Towards Sustainable Tourism in Thailand ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 09:00 – 17:00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/oktG8