ทรูตั้งเป้าสู่ “Net Zero” ในปี 2593 จับมือคู่ค้าเร่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ปัญหาโลกเดือด และการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกนำมาหารือในการประชุม World Economic Forum หรือการประชุมดาวอส 2024 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะเทคคอมปานีไทยที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความสำคัญของการนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยทรู ได้ดำเนินการด้วยตนเองในทุกๆ วัน เพื่อเร่งลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก แต่อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ได้นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นเพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากบริษัทคู่ค้าที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งทรู พร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันคู่ค้าพันธมิตรอย่างเต็มที่ให้ก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero และเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน”ความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าหลักนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญให้ทุกภาคส่วนได้มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ได้ใกล้ยิ่งขึ้น สร้างผลกระทบเชิงบวกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการลดการปล่อยก๊าซที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานใน Scope 1 และ Scope 2 โดยในปี 2566 ทรู สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม 42,000 เมกะวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงินที่ประหยัดได้ถึง 197 ล้านบาท จากการยกระดับเครือข่ายให้ล้ำสมัย (Network Modernization) รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning ขณะที่ในปี 2567 มีแผนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่เสาสัญญาณรวมเป็น 11,200 แห่ง และดาต้า เซ็นเตอร์รวมเป็น 6 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 64,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี เทียบเท่ากับพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับพันๆ ครัวเรือนในหนึ่งปี โดยจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 28,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและเพื่อให้บริษัทคู่ค้าหลักได้เริ่มต้นวางแผน วัดผล และตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการ SBTi ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เครือซีพี และทรู คอร์ปอเรชั่น จึงได้พัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์ม “Green House Gas Emissions Data Platform and Consulting Service” พร้อมให้บริการคำปรึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้บริษัทคู่ค้าของทรูพิชิตเป้าหมาย Net Zero โดยมีคุณสมบัติอันโดดเด่น ได้แก่• ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละประเภททั้งทางตรง (Scope 1) ทางอ้อม (Scope 2) และทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3) เช่น การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การเผาไหม้ การใช้พลังงานหมุนเวียน การรั่วไหลของสารทำความเย็นและการรั่วไหลอื่นๆ รวมถึงการซื้อพลังงานทดแทน• ระบบคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลตามมาตรฐานการจัดทำรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) โดยอัตโนมัติแพลตฟอร์มดังกล่าวเปิดให้คู่ค้าพันธมิตรของทรู ใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2567 ทั้งนี้ การขยายความร่วมมือกับบริษัทคู่ค้าหลักเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สะท้อนความมุ่งมั่นของทรู ในฐานะองค์กรที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล ติดอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ของ S&P Global ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโลกต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน#ทรู #truesustainability