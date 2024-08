"มิ้นท์" I Roam Alone ประกาศการเดินทางครั้งสุดท้ายทั้งน้ำตา เผยเป็นการเดินทางที่จะไม่ใช้เครื่องบิน (ชมคลิป)

วันนี้ (19 ส.ค.) เพจ "I Roam Alone" หรือ "มิ้นท์" มณฑล กสานติกุล ยูทูบเบอร์เจ้าของช่องท่องเที่ยวคนดัง ซึ่งผ่านดรามามามากมาย อาทิ เดินทางไปอัฟกานิสถานคนเดียว หรือ การพูดข้อดีของโควิด-19 หรือแม้แต่การเลิกแฟนหนุ่มที่เคยประกาศเตรียมแต่งงานหลังถูกคุกเข่าเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงาน Gateway to Hell ประเทศเติร์กเมนิสถาน ตามที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยล่าสุด มินท์ ได้โพสต์คลิปวีดีโอ "การเดินทางครั้งสุดท้ายของ I Roam Alone | I Roam Alone's Last Journey" พร้อมระบุว่า "ขอบอกลา I Roam Alone ด้วยการเดินทางครั้งสุดท้าย กับการเดินทางรอบโลกโดยไม่ใช้เครื่องบิน" ซึ่งเริ่มต้นคลิป มิ้นท์ ถึงกับเช็ดน้ำตา และว่า "นี่เป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของ I Roam Alone แล้วค่ะ ถ้าเทียบเป็นรถ รถคันนี้ก็ขับมา 12 ปีแล้ว เป็นรถที่รักมาก และไม่เคยคิดที่จะเลิกขับเลย แต่ช่วงชีวิตก็เปลี่ยนไป พลังงานก็ไม่เหมือนเดิม วันนี้รถคันนี้จึงไม่ใช่รถที่เหมาะกับเราที่สุดอีกต่อไป คนขับก็ขับมา 12 ปีแล้ว อยากออกไปยืดเส้นยืดสาย ไปขับอย่างอื่น ลองนั่งอย่างอื่นบ้าง แต่การบอกลา I Roam Alone จะให้เรามานั่งบอกลาเฉยๆ คงไม่ได้ เพราะฉะนั้นครั้งนี้จึงเป็นการเดินทางส่งท้าย เพื่อบอกลา I Roam Alone อย่างเป็นทางการ ด้วยการออกเดินทางรอบโลกแบบไม่ใช้เครื่องบินทุกอย่างที่อยากทำ แล้วก็ยังไม่เคยได้ทำ ก็จะเอามาทำในทริปนี้ทั้งหมดเลย ไม่ว่าจะเป็น โบกเรือสินค้าเพื่อข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก การนั่งรถไฟชั้น 3 ในขบวนรถไฟของโซเวียต โบกรถข้ามประเทศ และอื่นๆ อีกเยอะแยะเลยค่ะ การเดินทางครั้งนี้ มีเวลาวางแผนแค่ 1 สัปดาห์ เพราะกลัวเปลี่ยนใจ เพราะสิ่งที่เรารักมาก เรารู้แล้วว่า มันถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยน แล้วเราต้องเดินต่อ ไม่ได้แปลว่ามันง่ายที่เราจะปล่อยมันไปได้ เลยตัดสินใจเลย 1 สัปดาห์แล้วก็ประกาศ และจะออกเดินทางเลยโดยสิ่งที่ตั้งใจไว้สำหรับการเดินทางครั้งนี้คือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าจะตามแผนหรือเปล่า ไม่ว่าจะได้ทำอย่างที่เราต้องการหรือเปล่า แต่มิ้นท์จะเอนจอยกับมันทุกวินาที และจะซึมซับทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้มากที่สุด แล้วก็ให้ปัจจุบันมันสว่างไสวที่สุดจริงๆ ความรู้สึกของการเดินทางครั้งนี้ เหมือนตอนทำ I Roam Alone ครั้งแรก ไม่มีความกดดัน เพราะมันเป็นการเดินทางเพื่อเราแล้วจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้ จะบินไปที่คาซัคสถาน เพื่อเริ่มต้นการเดินทางรอบโลก เหตุผลง่ายๆ คือ ยังไม่เคยไปคาซัคสถาน และเป็นประเทศที่อยากไปมากๆ ความท้าทายของการเดินทางครั้งนี้ คือ การข้ามมหาสมุทรใหญ่ๆ ทั้ง 2 แห่ง อย่างแอตแลนติก และแปซิฟิก โดยไม่ใช้เครื่องบิน แล้วก็จะไม่นั่งเรือเดินสมุทรที่เป็นเรือสำราญด้วย เราจะพยายามโบกเรือไป หรือไม่ก็นั่งเรือสินค้าไป เอาเป็นว่า ทุกคนสามารถติดตามการเดินทางของมินท์ได้ จะอัปเดตทาง IG Facebook และ TikTok ถ้าเป็นคลิปเต็มต้องรอหลังจากที่มิ้นท์เดินทางกลับมาถึงไทยแล้ว เอาเป็นว่า เรามาเริ่มต้นการเดินทางสู่ตอนจบของ I Roam Alone กันค่ะ" หลังจากนั้น ในคลิปเป็นการย้อนการเดินทางที่ผ่านมาของมินท์ตลอด 12 ปี"