สสปท. เชิญร่วมงาน OAIC 2024 : มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านความปลอดภัยในการทำงานกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสอันยิ่งใหญ่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือสสปท. จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติครั้งที่ 3 “The 3rd OSH Avenue International Conference (OAIC 2024)” ภายใต้แนวคิด “FORESIGHT FOR SAFETY; SAFETY TRANSFORMATION TO THE FUTURE” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2567 ที่ แกรนด์ฮอลล์ ทรูดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานครสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือสสปท. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษาวิจัย รวมถึงพัฒนา สนับสนุนการจัดทำมาตรฐาน สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดย สสปท. ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference หรือ OAIC มาถึง 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน และมีผู้เข้าร่วมงานผ่านช่องทาง Onsite และ Online มากกว่า 6,500 คนโดย นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานนี้ว่า “OAIC 2024 มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีวิทยากรระดับโลกที่จะแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ พร้อมโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับสากล” นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สสปท.กล่าวงานนี้จะเน้นการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการปรับปรุงความปลอดภัย และมีกลไกหลัก 3 ด้านคือ Reactive, Preventative, และ Proactive นอกจากนั้นภายในงานจะได้พบกับวิทยากรระดับโลก การบรรยายและเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงที่จะมาแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในการปรับตัว และการพัฒนาความปลอดภัย การแสดงและสาธิตเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ และเครือข่ายระดับสากลที่จะมาพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืนไปด้วยกัน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://oaic.multithai.com/register-en/ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tosh.or.th