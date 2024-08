"อารี" มุ่งเสริมสถานประกอบการ คุมเข้มความปลอดภัยลูกจ้าง ลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์

วันนี้(14 ส.ค.)นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ ย้ำสถานประกอบต้องคุมเข้มความปลอดภัยแรงงานทุกระดับ ณ ห้องลำตะคอง โรงแรม แคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมาภายในงาน นายอารี ไกรนรา ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์พิจารณากิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign 2024) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 40 รางวัล พร้อมเน้นย้ำให้สถานประกอบการคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้างในทุกระดับอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อลูกจ้าง ผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศนายอารี ได้กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ภาคอีสาน คือจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น กำลังมีการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับผ่านเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ดังนั้น การจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา สสปท.จึงมุ่งเน้นหัวข้อสัมมนาในด้าน “ความปลอดภัยจากการก่อสร้าง” รวมถึงแนวทางปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่องสิทธิของคนทำงานทุกคน ที่จะทำให้ทุกคนมีความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพราะความปลอดภัยไม่เพียงแต่จะเกิดขึ้นในโรงงาน แต่ต้องเกิดขึ้นในทุกที่ด้วยนอกจากนี้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ย้ำถึงความสำคัญของการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยโครงการ Zero Accident Campaign มีเป้าหมายให้ทุกสถานประกอบกิจการจัดทำแผน และกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในโรงงาน