เผยคนไทยสนใจเรียนต่อมาเลเซีย เดินทางสั้น กลับบ้านง่าย ค่าเทอมเหมาะสม

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เอ็ดดูเคชัน มาเลเซีย โกลบอล เซอร์วิส (Education Malaysia Global Services หรือ EMGS) ประเทศมาเลเซีย จัดงานมหกรรมการศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย หรือ Study in Malaysia Education Fair Bangkok 2024 โดยมีดาโต๊ะโจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และนายบง ยิก จุ้ย รองหัวหน้าคณะผู้แทนและอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เข้าร่วมในพิธีนายโนเวีย ทาจูดดิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร EMGS ระบุว่า EMGS เป็นบริษัทภายใต้การดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย มีหน้าที่หลักคือ การอำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด และส่งเสริมให้ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์กลางความรู้และความสามารถระดับโลก งานดังกล่าวรวบรวมตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 10 แห่งในประเทศมาเลเซีย แนะนำและรับสมัครนักศึกษา แก่นักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมามีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียแล้ว 114,765 ราย โดยในปี 2566 ได้รับใบสมัครเข้าศึกษาต่อจากนักเรียนไทย รวม 372 ราย ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในประเทศมาเลเซีย ส่วนในปีนี้ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2567 ได้รับใบสมัครจากนักเรียนไทยแล้วกว่า 117 ราย ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เลือกประเทศมาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามาเลเซียเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเวทีวิชาการระดับโลก โดยมี 8 สาขาวิชาที่ได้รับการยอมรับจากการจัดอันดับของ QS World University Rangkings เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 8 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีความโดดเด่นในด้านความเป็นเลิศในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 207 แห่ง วิทยาลัย และวิทยาเขตสาขาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับโลก 10 แห่ง โดยมีปริญญาที่ได้รับการยอมรับทั้งนี้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในมาเลเซีย และหลักสูตรส่วนใหญ่ยังสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในข้อกำหนดหลักสำหรับการรับเข้าเรียนของนักเรียนเพื่อสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา (HEIs)ขณะเดียวกัน มาเลเซียมีทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ในใจกลางทวีปเอเชีย เหมาะสำหรับนักศึกษาไทย เนื่องจากอยู่ใกล้ประเทศไทย ระยะทางในการเดินทางที่สั้น สามารถกลับบ้านได้ง่าย และรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในครอบครัวไว้ได้ ด้วยเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ กับกัวลาลัมเปอร์มากกว่า 22 เที่ยวบินต่อวัน ทำการบินระยะสั้นเพียง 2 ชั่วโมง ทำให้นักเรียนไทยมีความยืดหยุ่นในการเดินทางกลับบ้านบ่อยครั้งในขณะที่เรียนในมาเลเซียนอกจากนี้ มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางการศึกษาที่ได้รับความนิยม โดยจัดการศึกษาระดับโลก ด้วยค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม กัวลาลัมเปอร์ถูกยกให้เป็นอันดับ 1 ของเอเชียในตัวบ่งชี้ความสามารถในการซื้ออาหาร ตามการจัดอันดับเมืองนักเรียนที่ดีที่สุดของ QS ประจำปี 2023 โดยอาหารริมทางมีราคาตั้งแต่ 5 ถึง 15 ริงกิตมาเลเซีย รวมถึงอาหารมาเลเซียยอดนิยม เช่น นาซีเลอมัก โรตีจาไน ลักซา และอื่นๆสำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1. Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) 2. Malaysian Maritime Academy (ALAM) 3. Management and Science University (MSU) 4. Universiti Utara Malaysia (UUM) 5. University Malaya (UM) 6. German-Malaysian Institute (GMI) 7. MAHSA University 8. UCSI University 9. Sunway Le Cordon Bleu และ 10. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) เป็นต้นแม้การจัดงานจะผ่านไปแล้ว แต่ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร เกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศมาเลเซีย ได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย อินสตาแกรม @education.Malaysia.official หรือเฟซบุ๊ก Education Malaysia