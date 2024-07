งานสัมมนาสุดยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเคลือบและการชุบพื้นผิวจีน-ไทย (กรุงเทพฯ) จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ

งานสัมมนาสุดยอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเคลือบและการชุบพื้นผิวจีน-ไทย (กรุงเทพฯ) ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางเทคนิคระหว่างประเทศ แบ่งปันประสบการณ์ และร่วมกันส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมการเคลือบและการชุบพื้นผิวในตอนต้นของการสัมมนา Ms.Liu Si (หลิวซือ) ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรมการเคลือบ/คณะกรรมการเทคโนโลยีการชุบพื้นผิว/รองประธานบริษัท Guolian Co.,Ltd. และ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการ หอการค้าไทยในจีน เข้าร่วมการสัมมนาและกล่าวสุนทรพจน์ในขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ตลาดต่างประเทศจึงมีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างมาก การสัมมนามุ่งเน้นไปที่การพัฒนานวัตกรรม แนวโน้มของตลาด และโอกาสความร่วมมือของอุตสาหกรรมการเคลือบและการชุบพื้นผิว โดยได้เชิญ นางสาวธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน;Zhang Chunhong (จางชุนหง) หุ้นส่วนสำนักงานกฎหมายดีทีแอล;Wang Yaoqiang (หวังเหยาเฉียง) ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมการเคลือบ;Rao Kaizhou (เร่าไข่โจว) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Yixin Tape (Shanghai) Co.,Ltd. ;Tao Xunsheng (เถาซวิ้นเชิ่ง) ผู้จัดการโรงงานบริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด; Song Tiecheng (ซ่งเถียเฉิง) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Shanghai Fukushima New Materials Technology Co.,Ltd. ;Lu Shubo (หลู่ชูโป๋) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Shanghai Tongze Automation Equipment Co.,Ltd. ; Li Baoqi (หลีป่าวฉี) ผู้จัดการทั่วไป Beijing Daheng Zhenmei Technology Co., Ltd. ฯลฯ เป็นตัวแทนบรรยายข้อมูลเชิงลึกในหัวข้อที่เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย มาตรการจูงใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการชุบพื้นผิว การเข้าถึงตลาดการลงทุนของประเทศไทย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพ่นและการติดกาว การควบคุมกระบวนการเคลือบสีและการป้องกันข้อบกพร่อง การใช้เทปพิเศษในกระบวนการการชุบพื้นผิว แนะนำโครงการโรงงานของบริษัท เนต้า ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด การประยุกต์การเคลือบพื้นผิวของสีน้ำในการผลิตภาคอุตสาหกรรม การประยุกต์ระบบอัลตราฟิลเตรชั่นและระบบน้ำบริสุทธิ์ในไลน์การเคลือบด้วยไฟฟ้า เทคโนโลยีใหม่สำหรับการรักษาพื้นผิวโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีใหม่สำหรับอลูมิเนียมอัลลอยที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงแบบไม่ใช้โครเมียม เป็นต้น นำข้อมูลเชิงลึกต่างๆอันมีค่าในอุตสาหกรรมและนำโอกาสความร่วมมือมาสู่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่เป็นเอกลักษณ์ในทางปฏิบัติและตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและไทยจีนไทยทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดและมีมิตรภาพที่ลึกซึ้งต่อกัน การสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงแค่เพื่อสร้างสะพานสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบและการชุบพื้นผิวของจีนกับตลาดท้องถิ่นของไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดหน้าต่างการเจรจาและความร่วมมือครั้งใหม่สำหรับตลาดการเคลือบสีในอาเซียนทั้งหมดงานสัมมนาดังกล่าวจะกระตุ้นให้เกิดประกายไฟแห่งการคิด ขยายเครือข่ายการติดต่อ เชื่อมต่อทรัพยากรแบบทันเวลา ส่งเสริมความเข้าใจของผู้ประกอบการจีนเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของไทย สภาพแวดล้อมการลงทุนและอุตสาหกรรม และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานในการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งสองฝ่ายสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการเจรจาต่อรองเพื่อหาโอกาสความร่วมมือ ในด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การเเบ่งปันประสบการณ์ การบริหารจัดการองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการเคลือบและการชุบพื้นผิวของจีนขยายไปยังตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขัน ร่วมสำรวจพื้นที่และโอกาสในการร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันยังยินดีต้อนรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมคณะสำรวจ มาร่วมกันสร้างความร่วมมือทางอุตสาหกรรมต่อไป