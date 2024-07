ททท. รุกต่อยอดโครงการ Amazing Happy Paws Thailand ผนึกกำลังพันธมิตร ยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง

สืบเนื่องจากจำนวนประชากรไทยและทั่วโลกที่เลือกครองสถานะโสด รวมทั้งคู่แต่งงานที่เลือกไม่มีบุตร (DINK) เพิ่มสูงขึ้น ทำให้อัตราการกำเนิดบุตรลดลง แต่กลับส่งผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เป็นเสมือนลูกหลานสุดที่รัก หรือสมาชิกสำคัญของครอบครัว (Pet-Humanization) ที่มากขึ้น ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายของสัตว์เลี้ยงที่มาจากความเต็มใจจ่ายสูงขึ้นตามไปด้วย ผลักดันให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง และผู้ประกอบการที่เป็น Pet-Friendly มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2569 มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของโลกจะสูงถึง 217,651 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี 2564-2569 อยู่ที่ร้อยละ 7.2 ต่อปี (CAGR) สำหรับในประเทศไทยคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงจะสูงถึง 66,748 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 8.4 ต่อปี (ที่มา: Euromonitor และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)ททท. เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในมิติการท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยง จึงจับมือกับพันธมิตร ริเริ่มโครงการ Amazing Happy Paws Thailand ภายใต้คอนเซปต์ “สี่ขาพาตะลุย Happy Paws, Happy Pals” ขึ้นในปี 2566 โดยจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยง แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และเข้าใจข้อมูลสินค้าและบริการ โดยการดำเนินงานได้ผลตอบรับที่ดี มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 140 ราย รวมทั้งมีการติดต่อขอเป็นพันธมิตรอีกมากมายนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผย “ในปี 2567 ททท. พร้อมต่อยอดโครงการ Amazing Happy Paws Thailand ภายใต้คอนเซปต์ สี่ขาพาตะลุย แฮปปี้ยกกำลังสอง Happy Paws, Happy Pals: The Next Episode เน้นย้ำถึงความสุขและความสนุกที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในการท่องเที่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง สร้างสรรค์คอนเทนต์และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวพร้อมสัตว์เลี้ยง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเติมเต็มความสุขและมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจ ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้รักสัตว์เลี้ยง และสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย”โครงการ Amazing Happy Paws Thailand มีวัตถุประสงค์ในการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้กลุ่มผู้รักสัตว์เลี้ยงมีโอกาสรับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าประทับใจร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก อีกทั้งจัดทำตราสัญลักษณ์ Amazing Happy Paws Thailand เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ประชาสัมพันธ์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและสัตว์เลี้ยง โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมโครงการฯ และดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://petfriendly.tourismthailand.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account @amazinghappypawsVDO โครงการ Amazing Happy Paws Thailand https://youtu.be/u8JAm4LnvM4?si=1kit96e2IxOKTgUT