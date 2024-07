นักข่าวอาวุโส "ข่าวสดอิงลิช" จับโป๊ะ "หมอเกศ" พบใบปริญญาบัตรวิทยาลัยวูสเตอร์ ก๊อปไม่เนียน

จากกรณีกระแสโซเชียลฯ ที่ออกมาตั้งข้อสงสัยกรณีวุฒิการศึกษาของ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย หรือหมอเกศ สมาชิกวุฒิสภา กลุ่ม 19 (กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ได้คะแนนสูงสุด 79 คะแนน ในการคัดเลือก ส.ว.ระดับประเทศ โดยพบว่าวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมาจาก California University อาจซื้อปริญญาจากมหาวิทยาลัยห้องแถวหรือไม่ แต่ น.ส.เกศกมลชี้แจงกรณีวุฒิการศึกษาว่าเป็นของตนเอง โดยยืนยันว่าวุฒิการศึกษาที่ได้มาทั้งหมดเป็นของจริง จบจริงไม่มีการซื้อปริญญา มหาวิทยาลัยที่จบก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นก่อนที่สุดท้ายแล้ว มหาวิทยาลัยต่างๆ ก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเธอไม่ได้จบ ป.เอก หรือเป็นอาจารย์สอน อีกทั้งชาวเน็ตวิจารณ์เกี่ยวกับทักษะด้านภาษาก็ไม่ค่อยดี เขียนผิด เว้นวรรคผิด พูดอังกฤษคล้ายเด็กประถม จนล่าสุด "หมอเกศกมล" ได้ลบคำว่า ดร.ออกแล้ว เหลือเพียง พญ.ในเฟซบุ๊กส่วนตัวล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว จับภาพผิดปกติของใบประกาศนียบัตรวิทยาลัย worcester college, มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ของพญ.เกศกมล โดยได้ระบุข้อความว่า"ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (ทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร) ผมเห็นภาพ พณฯ ศาสตราจารย์ ดร. พญ. สว. #เกศกมล โชว์ปกประกาศนียบัตรว่าได้จากการไปเสนองานวิจัยที่ Worcester College, Oxford (วิทยาลัยวู้ดสเตอร์ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด) แล้วรู้สึกว่าตรามันดูแปลกๆ เพราะตราของวิทยาลัย (หรือสำนัก) บนปกไม่เหมือนไม่ตรงปกของจริง (พอขยายใหญ่ดูจึงอุทานว่า โอ้ว์ my god พระเจ้าจอร์จ เอ้ย.. ไม่สิ ต้องโอ้ว์พระเจ้าชาร์ลส์ที่ III ช่วยลูกช้างด้วย!) >โปรดดูภาพประกอบปล. ตราที่ พณ. โชว์นั้นเป็นประกาศนียบัตรของที่ไหนผมมิอาจทราบได้ (อาจงานเร่งรีบ งานหยาบ ไม่เนียน หรือเป็นตรา California University ก็ได้) แต่ที่แน่ๆไม่ใช่ " Worcester Collage" แน่เพราะของแท้ต้องมีนกสีเทาเข้มน่ารักๆ 6 ตัวยืนหันหัวไปทางซ้ายอย่างเป็นระเบียบและไม่ยิ้มเท่านั้น (ไม่ใช่ 18 ตัว) มากหรือน้อยกว่านี้ไม่ใช่วู้ดสเตอร์... จึงขอเรียกร้องให้ พณฯ เอาใบประกาศนียบัตรมาโพสต์ให้สาธารณะดูกันจะๆด้วยครับปล. ผู้ใดทราบว่าตราวิทยาลัยที่ พณฯ ถือ เป็นวิทยาลัยอะไร กรุณาแจ้งผู้เขียนด้วย จะได้ไปขอประกาศนียบัตรไว้ประดับบารมี สร้างความน่าเชื่อถือบ้าง... เผื่อรอบหน้าจะไปสมัคร สว.ระบบปิดกับเขาปล. 2 ผมต้องไปศึกษาปรัชญา Fake it until you make it เสียแระปล. 3 พณฯ ความสามารถแพรวพราวเช่นนี้ ผมขอเสนอให้ท่านประกาศสมัครชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเลยครับ มั่นใจว่า สว.ทั้งหลายจะหลงเชื่อ... เอ้ย... พิมพ์ผิด... จะมั่นใจในความสามารถพิเศษของท่านอย่างเป็นที่ประจักษ์มากอย่างแท้ทรู... ไปตามฝันให้สุดคร้า!!!!ปล. 4 บางคนบอกนั่นคือตรามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจดูคล้าย ผมขอบอกว่า งานระดับวิทยาลัย จะไม่มีการใช้ตรามหาลัยเด็ดขาดครับ และนั่นเป็นสิ่งที่คนนอกมักไม่รู้"