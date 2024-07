ไทย-มาเลเซีย กระชับความสัมพันธ์ทางการค้า-การลงทุนในการประชุมสุดยอดมาเลเซีย-จีน ปี 2567

กรุงเทพฯ, 17 กรกฎาคม 2567 – การประชุมสุดยอดมาเลเซีย-จีน (MCS) ประจำปี 2567 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นับเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจไทยในการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ที่ไม่เพียงแต่กับมาเลเซียเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนอีกด้วยดาโต๊ะ ดร.ตัน ยิว ซอง ผู้อำนวยการการประชุมสุดยอด มาเลเซีย – จีน 2024 กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการค้าของไทยจะได้รับความร่วมมือจากผู้แสดงสินค้ากว่า 500 ราย และผู้แทนการค้า 10,000 รายจากมาเลเซีย จีน และอาเซียนในการประชุมสุดยอดนี้”“โอกาสในการจับคู่ธุรกิจ เวทีเสวนาในอุตสาหกรรม การเสวนา การสร้างเครือข่าย และการแบ่งปันความรู้ที่นำเสนอในการประชุมสุดยอดซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความร่วมมือระดับภูมิภาค” ดาโต๊ะ ดร.ตัน ยิว ซอง กล่าวในงาน MCS 2024: Networking Engagement Series ที่กรุงเทพฯ วันนี้.การประชุมสุดยอดภายใต้ธีม “Prosperity Beyond 50” จะประกอบไปด้วยงานแสดงสินค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นเวลา 3 วัน และการประชุมผู้นำ 2 วันซึ่งยึดหลัก 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ความรู้และประสบการณ์แห่งอนาคต ความคล่องตัวและการเชื่อมต่อแห่งอนาคต การเติบโตในอนาคต และโอกาสในอนาคต หลักสำคัญนี้ ได้มีการมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหลักมากกว่า 20 ภาคส่วนที่สำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล, AI, พลังงานทดแทน, การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, สินค้าโภคภัณฑ์, บริการระดับโลก, การท่องเที่ยว, การศึกษา, โครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมต่อระดับภูมิภาค, อิเล็กทรอนิกส์, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์, การผลิตขั้นสูง, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมฮาลาล, ธุรกิจการดำเนินงานแฟรนไชส์, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จะพบกับความร่วมมือมากมายและโอกาสในการเติบโตที่การประชุมสุดยอดนี้การประชุมสุดยอดนี้จัดขึ้นโดย Qube Integrated Malaysia ร่วมกับ Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างมาเลเซีย-จีน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและจัดแสดงจุดแข็งร่วมกันของอาเซียนโดยที่จะได้เป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียในปี 2568 ซึ่งงานจะจัดในวันที่ 17 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ณ Malaysia International Trade and Exhibition Center ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียนาย โมฮัมหมัด ฮาฟิช มูฮัมหมัด ชารีฟ ทูตพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาการค้าต่างประเทศของมาเลเซีย(มาเทรด) ประจำกรุงเทพ ฯ กล่าวว่า “MCS 2024 สร้างโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนให้กับธุรกิจในการมีส่วนร่วม ทำงานร่วมกัน และมองหาเส้นทางการเติบโตใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้าจากมาเลเซีย จีน และอาเซียน“ด้วยจำนวนผู้แสดงสินค้าและผู้เยี่ยมชมสินค้าจำนวนมาก ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วน ธุรกิจไทยสามารถขสร้างเครือข่าย และการเข้าถึงตลาด สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่” เขากล่าวคณะกรรมาธิการการค้าชี้ให้เห็นว่าการประชุมสุดยอดมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 พันล้านริงกิตในโอกาสทางการค้าและการลงทุนที่มีศักยภาพ สร้างโอกาสมากมายสำหรับอุตสาหกรรมไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระจายพอร์ตการลงทุนของตน และใช้ประโยชน์จากการประสานความร่วมมือระหว่างตลาดมาเลเซียและจีนในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ ฯพณฯ ดาตุก โจจี ซามูเอล เอ็ม ซี่ ซามูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำราชอาณาจักรไทย ได้เชิญอุตสาหกรรมไทยเสริมสร้างการค้าทวิภาคีกับมาเลเซีย เพื่อบรรลุเป้าหมายการค้าร่วมกันของทั้งสองประเทศที่มีมูลค่าการค้ารวม 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2570ทั้งสองประเทศต่างให้คำมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ โดยเน้นย้ำถึงเหตุผลที่น่าสนใจที่ภาคธุรกิจไทยจะเข้าร่วมการประชุม MCS 2024 “เป้าหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการมองหาการสร้างโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ระหว่างทั้งสองประเทศ” เอกอัครราชทูตกล่าวโดยเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีที่แข็งแกร่งระหว่างมาเลเซียและไทย โดยกล่าวว่าไทยเป็นคู่ค้าระดับโลกรายใหญ่อันดับสี่ของมาเลเซียและใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียน ในขณะที่มาเลเซียเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยในอาเซียนการพึ่งพาซึ่งกันและกันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและโอกาสในการร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น“ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2566 มาเลเซียและไทยยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าทวิภาคีที่แข็งแกร่ง มีมูลค่าเฉลี่ย 24.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี แม้ว่าจะลดลงเล็กน้อยในปี 2566 เนื่องจากการชะลอตัวของการค้าโลก แต่มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าชั้นนำของอาเซียนของไทย” เขากล่าวเสริม“ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2567 การค้าระหว่างมาเลเซียและไทยมีมูลค่ารวม 9.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (46.16 พันล้านดอลลาร์ริงกิต) โดยมีมูลค่าการส่งออก 5.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (23.74 พันล้านดอลลาร์ริงกิต) และการนำเข้ามูลค่า 4.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (22.42 พันล้านดอลลาร์ริงกิต)” ดาโต๊ะ โจจี กล่าวถึงข้อมูล ดังกล่าวนอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังเน้นย้ำถึงจุดแข็งในการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อประเทศไทยของมาเลเซีย เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สินค้าเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ฮาลาล ซึ่งรองรับประชากรมุสลิมจำนวนมากของไทย“การประชุมสุดยอดครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนที่เจริญรุ่งเรืองซึ่งเชื่อมโยงถึงกันผ่านการค้าและการลงทุนที่แข็งแกร่ง เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับธุรกิจทั่วทั้งภูมิภาค” เขากล่าวยืนยันนอกจากนี้เขายังเน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือระดับภูมิภาคและการเติบโตทางเศรษฐกิจ “ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียน มาเลเซียและไทยได้ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การบูรณาการ และเสถียรภาพของภูมิภาค เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถสร้างความสำเร็จของอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีความยืดหยุ่น ธุรกิจที่แข่งขันได้ และภูมิภาคที่เป็นเอกภาพ”MCS 2024 Networking Series ที่กรุงเทพฯ มีแขกร่วมงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 200 คน วิทยากรในงาน ได้แก่ นายเย็บ ซู ชวน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้ามาเลเซีย-ไทย และแอร์เอเชียแอร์เอเชียเป็นพันธมิตรสายการบินอย่างเป็นทางการสำหรับ MCS 2024 พันธมิตรเชิงกลยุทธ์อื่นๆ ได้แก่ การท่องเที่ยวมาเลเซีย, สำนักงานการประชุมและนิทรรศการมาเลเซีย, สภาธุรกิจมาเลเซีย-จีน, หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติของมาเลเซีย, หอการค้ามาเลเซีย-จีน, หอการค้าจีนวิสาหกิจในมาเลเซีย, MAYCHAM จีน, หอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน และ Persatuan Muafakat One Belt One Road พันธมิตรสื่อ MCS 2024 ได้แก่ Bernama, The Star และ Sin Chew Daily