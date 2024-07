รมว.เกษตรฯ “ธรรมนัส” กดปุ่มเปิดงานครบรอบปีที่ 9 กยท.สั่งลุยรักษาเสถียรภาพราคา พร้อมปราบพ่อค้ากดราคารับซื้อ-การลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด

วันนี้ (15 ก.ค. 67) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ครบรอบปีที่ 9 โดยมี ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานบอร์ด กยท. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ให้การต้อนรับ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯร้อยเอก ธรรมนัสกล่าวว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยเฉพาะในเรื่องเสถียรภาพราคายางพารา จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด ในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ได้กำชับการป้องกัน ปราบปราม การนำเข้ายางพาราผิดกฎหมายให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มอบหมายให้ ดร.เพิก เลิศวังพง ประธานบอร์ด กยท. และนายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ (ในฐานะรักษาการผู้ว่าการ กยท.) จัดทำมาตรการต่างๆ เช่น การตั้งหน่วยปราบปรามการลักลอบนำเข้ายางผิดกฎหมาย การดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการกลุ่มทุนรับซื้อยางพาราที่มีพฤติกรรมการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกรด้วยการกดราคารับซื้อยางพารา เป็นต้น“ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อแนะนำว่าให้ดำเนินการด้วยมาตรการขั้นต้น เช่น การเจรจาสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อน แต่หากการเจรจาไม่ได้ผล ก็สามารถที่ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หรือยาแรงได้ เช่น การบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยางพาราทั้งหมดทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังนับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการประชุมหารือแนวทางร่วมกันอีกครั้งเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ” ร้อยเอก ธรรมนัสกล่าวสำหรับการจัดงานวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 9 กยท.ได้กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai Rubber, The next chapter” โดยมุ่งส่งเสริมอนาคตยางไทยให้ก้าวไปอีกขั้น สู่การเป็นผู้นำด้านยางพารา เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันในเวทีอุตสาหกรรมยางโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับองค์กรสู่การบริการ โดยการนำระบบดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาสนับสนุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านยางพาราทุกมิติ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น ต่อยอดนวัตกรรมยางพารา ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ระบบดิจิทัล ก้าวทันตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอกย้ำจุดยืน ความเป็นผู้นำด้านยางพาราในฐานะผู้เล่นคนสำคัญภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม กยท. ประจำปี 2567 การมอบรางวัลชนะเลิศ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ระดับประเทศ และเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2567 การมอบหุ่นยางพาราฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การจัดนิทรรศการ โครงการรวมใจภักดิ์ หลอมรักษ์ สืบสานการพัฒนาที่ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567พร้อมกันนี้ กยท.ยังได้จัดให้มีการ Kick Off เปิดตัวรถ Mobile Unit ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ CESS (Smart CESS) ซึ่งเป็นรถปฏิบัติการของ กยท. ประจำอยู่ที่ด่านศุลกากรทั้ง 6 แห่ง สำหรับปฏิบัติงานตรวจสอบการชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถติดตามรถที่บรรทุกหรือขนส่งยางของผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ด้วยระบบ GPS เชื่อมโยงกับข้อมูลใบขนสินค้าของกรมศุลกากรและใบรับค่าธรรมเนียมของ กยท. ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าและค่าธรรมเนียมฯ และการเปิดร้าน Greenergy Shop by RAOT ประจำ กยท. สำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา