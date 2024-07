เว็บไซต์ ม.แคลิฟอร์เนีย "หมอเกศ" เกิดล่ม คนเข้าไปดูเยอะเกินรับไหว

เว็บไซต์ www.cufce.org ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เอฟซีอี ที่ "หมอเกศ" ส.ว.ป้ายแดงระบุว่าจบจากที่นี่ล่ม คาดคนดูเยอะจนเกินแบนด์วิดธ์ที่กำหนดวันนี้ (15 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา เว็บไซต์ www.cufce.org ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เอฟซีอี (California University FCE) ไม่สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้ หลังจากที่มีประชาชนเข้าไปตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยระบุว่า "509 Bandwidth Limit Exceeded" และ "The server is temporarily unable to service your request due to bandwidth limit has been reached for this site. Please try again later." คาดว่าเป็นเพราะมีผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวนมาก ทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านแบนด์วิดธ์ (Bandwidth) นั้นจำนวนสูงสุดเกินกว่าที่เว็บไซต์รองรับได้ และไม่สามารถเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ได้ในที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เอฟซีอี ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุว่า เป็นองค์กรแบบครบวงจรที่ดำเนินงานร่วมกันหน่วยบริการสังคมหลายภาคส่วน และสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อช่วยให้พลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาและผู้อพยพบรรลุความฝันของอเมริกันชนเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยก่อตั้งขึ้นในนามบริษัทเพื่อสาธารณประโยชน์ ไม่แสวงหาผลกำไร วัตถุประสงค์คือเพื่อสาธารณะและเพื่อการกุศล ซึ่งในเว็บไซต์ได้มีแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร และเลือก “ประเภทของการประเมินเทียบวุฒิการศึกษา” โดยแต่ละประเภทจะมีราคาบริการเทียบวุฒิที่ต่างกัน