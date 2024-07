KRAC รวบข้อมูลลึกต้านคอร์รัปชันฯ ผ่านเว็บไซต์ศูนย์กลางระดับภูมิภาค มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ยั่งยืน

KRAC เปิดเว็บฯ www.kraccorruption.com พ่วงหลักสูตรการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมสมัย ชวนทุกคนมุ่งเปลี่ยนผ่านประเทศโปร่งใสอย่างยั่งยืน หลังพบดัชนีรับรู้การทุจริต ‘ไทย’ ไม่เคยเกิน 38 คะแนน จากการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index) หรือ CPI โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส่นานาชาติ (Transparency International) ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่า ‘ประเทศไทย’ ยังไม่เคยได้คะแนนเกินกว่า 38 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์คอร์รัปชันภายในประเทศที่ยังคงรุนแรง และไม่มีสัญญาณว่าจะดีขึ้นคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค (KRAC) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเร่งพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพ เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการขจัดปัญหาอุปสรรคที่เผชิญในปัจจุบัน คือ ข้อมูลหรืองานวิชาการเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชันที่ยังคงกระจัดกระจายทำให้ยากต่อการใช้งาน รวมถึงความร่วมมือในการทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของภาครัฐและภาคประชาชน ภาคสังคมยังเป็นแบบแยกส่วน ทำให้ยากต่อการเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกัน KRAC ยังมีภารกิจสำคัญ คือการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเผยแพร่ องค์ความรู้เชิงวิชาการและภาคปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทย พัฒนาและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ในการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังร่วมพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือ กับเครือข่ายระดับนานาชาติรวบข้อมูลต้านทุจริต ผ่านเว็บไซต์สำหรับในปี 2567 KRAC ได้วางแผนดำเนินงานสู่การเป็นศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน ล่าสุดได้เปิดตัวเว็บไซต์ www.kraccorruption.com อย่างเป็นทางการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชันที่กระจัดกระจายอยู่บนโลกออนไลน์ เช่น งานวิจัย บทความวิชาการ เครื่องมือและความรู้ที่จะช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชัน สำหรับแพลตฟอร์ม KRAC จะประกอบไปด้วย 5 ฟีเจอร์สำคัญ ได้แก่· KRAC Knowledge· KRAC Network· Learn with KRAC· KRAC News and Updates· About KRACนอกจากนี้ KRAC ยังได้พัฒนา “หลักสูตรการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมสมัย (Contemporary Good Governance and Anti-Corruption)” ซึ่งบรรจุอยู่ในเว็บไซต์ KRAC Corruption เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ โดยหลักสูตรฯ ดังกล่าว KRAC ได้พัฒนาร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และ HAND Social Enterprise เป็นหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน (Corruption Literacy) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสอนทักษะและการใช้เครื่องมือป้องกันการคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยหลักสูตรฯ ดังกล่าวเหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายบุคคลทั่วไปและนิสิต นักศึกษา ที่สนใจพัฒนาทักษะ ความรู้ในการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับ ผู้สนใจข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันทั้ง 5 ฟีเจอร์ และในด้านอื่นๆ สามารถเยี่ยมชมได้ที่ เว็บไซต์ www.kraccorruption.com