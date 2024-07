หนุ่มเตือน! อย่าใช้พาสเวิร์ดเดียวทุกแพลตฟอร์ม เสี่ยงหมดตัวเสียแอคเคาท์โซเชียลฯง่ายๆ

วันนี้ (11 ก.ค.) เฟซบุ๊ก “Poonyatat Lewsuwan” ได้ออกมาโพสต์เพื่อเตือนภัย ให้เพิ่มความระมัดระวังมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ๆ โดยระบุข้อความว่า “ผมโดนมิจฉาชีพนี้ไปแล้ว สำหรับคนไม่อยากอ่านยาว แบบสั้น ห้าม ตั้ง Password เดียวกับบริการอื่นๆ เด็ดขาดแบบยาว ช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมโดน Ads ตัวนี้ยิงซ้ำมาบ่อยมาก โดยรูปภาพตรงการจะมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เช่น เปลี่ยนจากส้มเป็นเนื้อวัว เอาจริงๆ ตัวแอดมันก็ไม่ Make sense หรอก มันแปลกเกินไปนะ ภาษาแม่งก็แปลกประหลาด จริงๆมันไม่ควรมีใครเชื่ออะไรแบบนี้เลยนะ แต่ก็นะมันคงเป็น Start up จากต่างชาติที่ทุนยังไม่เยอะอะมั้ง (มึงนี่มันโง่จริงๆไอ้ปุ่น) แต่จริงๆมันก็มีคนพยายามทำ Start up อะไรแบบนี้อยู่นะ เช่น พยายามจะรวมอาหารที่ใกล้จะหมดอายุมาขายในราคาที่ถูกกว่าเพื่อเป็นการลด Food waste แต่ไอ้เรามันก็คนชอบอะไรแบบนี้ด้วยสิ (มึงไม่ได้อยากลด Food waste ไอ้ปุ่น มึงอยากกินของถูกและดี)Ads นี้มันทำอะไรผมไม่ได้มาสักพักใหญ่ๆเลย จนวันนึงไม่รู้ผมไปเมากาวอะไร อาจจะว่างด้วยมั้ง ก็เลยคลิกเข้าไป ในเว็บไซด์มันแพลนๆคลีนๆ Style Start up ยังไม่มี Detail อะไร อยากจะรู้พื้นที่ให้บริการว่ามีแถวบ้านไหม กรอก รหัสไปรษณีย์เพื่อเชคพื้นที่บริการ และต้องสมัครสมาชิก ผมก็ผีจับมือเลยครับ กดสมัครสมาชิกเลยเจอกับหน้าให้สมัครสมาชิกง่ายๆ กรอก 2 อย่าง 1 e-mail 2 password ผมใช้ความคิดเสี้ยววินาทีว่า เอา e-mail ไม่ทางการวัยเด็กดีกว่า password ก็ให้ mac มันแนะนำมั่วๆไป กด Register ปิ้งเจอหน้าถัดไป ช๊อคเลย มันให้กรอก ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทร etc.ตรงนี้ผมสำเหนียกได้แล้วว่า ผมแม่งโดนเล่นแล้ว ตอนนี้มิจฉาชีพมันได้ E-mail password ไปแล้วนะ ถึงตรงนี้ ถ้าใครเป็นพวก Universal password อันเดียวทั้งโลกนี่ โดนหนักเลยนะ ถ้าเรากรอกข้อมูลบางอย่างเข้าไปอีก เช่น วันเดือนปีเกิด มันอาจจะเอา e-mail และ Social network เราไปได้ตลอดการเลยโชคดีมาก ที่ผมฉลาดเลยตัดสินใจใช้ระบบ Password มั่วจาก mac สำหรับอันนี้ (มึงไม่ได้ฉลาด มึงขี้เกียจต่างหากไอ้ปุ่น) ข้อมูลที่มิจได้ไปเลยเป็นแค่ e-mail และ Password ขยะเท่านั้น หลังจากนั้นเลยลองย้อนกลับมาอ่าน Comment ใน Ads นี้ดูผมว่ามีคนพยายามแจ้ง พยายามเตือนกันพอสมควร เช่น บางคนกดดูว่า Admin page เป็น account จากบังกาเทศและมีคนที่ไปหนักกว่าผม ไปจนถึงขั้นตอน ต้องกรอกเลขบัตรเครดิตเพื่อสมัคร account (ซึ่งเขาไปรู้ตัวตรงขั้นตอนนั้นแล้ว)สรุปอีกครั้ง อย่าใช้ Password และ Pin เดียวกันไปทุกบริการ Edit : เข้าไปเล่นเว็บมันอีกรอบแล้วว่าทำไมเราโง่จังวะ ระบบมันหลอกเราแบบนี้ด้วยครับ เนียนอยู่ จริงๆ เราเข้าไปเราไม่ได้อยากสมัครสมาชิกมันหรอก เราแค่อยากรู้ว่าแถวบ้านเรามีบริการมันไหมใช่ไหมครับ พอเรากดเชคพื้นที่บริการ สิ่งที่ขึ้นมาคือให้เรากรอกรหัสไปรษณีย์ (ซึ่ง make sense) และ e-mail (ตรงนี้มันอยากได้ e mail แหละ) พอเรากด next มันจะให้เราสร้าง account ของเราเอง โดยกรอก username และ password (ตรงนี้มันจะได้ password เราไป) ซึ่งพอมันให้เรากรอกคนล่ะหน้า ตรงนี้เลยเนียนขึ้นมากกกก