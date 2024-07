MCT ฉลองใหญ่ครบรอบ 30 ปี รวมพลังคนดนตรี พัฒนาศักยภาพ สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

MCT หรือ บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานประชุมสามัญประจำปี พร้อมกับการฉลองครบรอบ 30 ปี ภายใต้แนวคิด “Celebrating 30 Years of Music Excellence and Building Our Future Together” ที่สะท้อนการรวมพลังความร่วมมือของคนในวงการดนตรี โดยเฉพาะนักแต่งเพลงที่เป็นเหมือนกับต้นน้ำของอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพฯการจัดงานดังกล่าว ถือเป็นการย้อนรำลึกถึงเส้นทางการก่อตั้ง และฉลองความสำเร็จของบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนักแต่งเพลง และความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายจากนานาประเทศ ที่เดินทางเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ นำโดย Mr.Benjamin Ng ตำแหน่ง Regional Director for Asia-Pacific จาก CISAC, Mr. Chu Ga Yeoul ประธานกรรมการ จาก KOMCA ประเทศเกาหลีใต้, JASRAC จากญี่ปุ่น, MUST จากไต้หวัน, MACP จากมาเลเซีย, VCPMC จากเวียดนาม, MACA จากมาเก๊า, FILSCAP จากฟิลิปปินส์, COMPASS จากสิงคโปร์, BUMA STEMRA จากเนเธอร์แลนด์ และ CASH จากฮ่องกง รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรี ต่างมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน และชื่นมื่นนอกจากการฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท MCT ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลประกอบการ และการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อสานต่อพันธกิจสำคัญของบริษัทจากคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระโดยผลการเลือกตั้งคณะกรรมการในครั้งนี้ คุณก้อ - ณฐพล ศรีจอมขวัญ ได้รับความไว้วางใจจากบรรดาสมาชิกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร เป็นสมัยที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนองค์กร พร้อมกับคณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ได้แก่ คุณธารณ ลิปตพัลลภ คุณคชภัค ผลธนโชติ คุณดนุภพ กมล คุณณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ คุณพงศ์จักร พิษฐานพร คุณสุดเขต จึงเจริญ คุณตรัย ภูมิรัตน คุณอิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา คุณต่อพงศ์ จันทบุบผา คุณอรวรรณ วิรัตนโภคิน และ Ms. Jacqueline Changณฐพล ศรีจอมขวัญ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวขอบคุณสมาชิก และผู้เข้าร่วมงาน พร้อมแสดงวิสัยทัศน์“ถ้าเปรียบเป็นคน ในวัย 30 ปี MCT เหมือนวัยกลางคนที่ผ่านช่วงเด็ก วัยรุ่น ผ่านร้อนผ่านหนาว ทำประโยชน์ให้วงการดนตรีได้มาก แต่ผมเชื่อว่าเรายังสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่านี้”MCT ยังได้เปิดตัว ‘น้องมิวมิว-The Conductor’ มาสคอตตัวแทนองค์กร ภายใต้แนวคิด ‘ALWAYS BESIDE YOU’ ที่จะคอยอยู่เคียงข้างและสนับสนุนเพื่อนนักแต่งเพลง เพื่อติดปีกวงการดนตรีไทยให้ก้าวหน้าสู่สากลภายในงานยังมีการประกาศรางวัล MCT Music Awards 2024 เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกนักแต่งเพลงในหลายสาขา ประกอบด้วย Lifetime Achievement Award ที่มอบให้แก่ สมเศียร พานทอง หรือ พ่อชาย เมืองสิงห์ นักเพลงชั้นครูของไทย รางวัล Rising Star Songwriter Of The Year ตกเป็นของ สรัล มณีโชติ หรือ โอม สรัล รางวัล Popular Song Of The Year มาจากเพลง ผู้ถูกเลือกให้ผิดหวัง โดยศิลปิน เรนิษรา ส่วนรางวัล Top Publisher Of The Year เป็นของ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด, บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด และบริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด ขณะที่รางวัล Top Songwriter Of The Year ก็มีผู้ที่ได้รับรางวัล คือ รัธพงศ์ ภูรีสิทธิ์ (YoungOhm) โอฬาร ชูใจ (โอ แว่นใหญ่) และ ชยพล ล้วนเส้ง (ตั้ม เรนิษรา)ปิดท้ายด้วยการแสดงสุดพิเศษจาก ‘No One Else’ ที่ทางศิลปินได้ตั้งใจรังสรรค์ลิสต์เพลงขึ้นมา ด้วยการนำเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบมามอบความสุขในสไตล์หวาน ๆ ตามแบบฉบับของวง และยังมีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ชวนศิลปินเจ้าของเพลงดังแห่งยุค ‘ดาวหางฮัลเล่ย์’ อย่าง ‘ข้าว Fellow Fellow’ มาร่วมร้องเพลงของทั้งคู่ให้กลายเป็นเวอร์ชันสุดพิเศษหาฟังที่ไหนไม่ได้อีกด้วยงานฉลองครบรอบ 30 ปีในครั้งนี้ ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และสะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในวงการดนตรีที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและขับเคลื่อนวงการดนตรีไทยสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป ติดตามความเคลื่อนไหว และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MCT ได้ที่ www.mct.in.th และ Facebook: Music Copyright Thailand