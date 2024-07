เจแปนแอร์ไลน์ ร่วมแสดงพลังความเท่าเทียมทางเพศในไทย จัดขบวนพาเหรดสร้างสีสันถนนสีรุ้ง ในงาน LOVE PRIDE PARADE 2024 ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ร่วมสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ของถนนสีรุ้งแห่งความเท่าเทียมในไทย จัดขบวนตื่นตาตื่นใจ “Color Your Skies” ร่วมพาเหรดในงาน LOVE PRIDE PARADE 2024 ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่ ดึงนักแสดงหนุ่ม “ลุค อิชิคาว่า” ร่วมสร้างสีสันในขบวนแห่ ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่สนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ พร้อมเตรียมปรับสิทธิประโยชน์ของบุคลากรรองรับกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) เดินหน้าแสดงจุดยืนในการสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมทางเพศในประเทศไทย ตบเท้าเข้าร่วมงาน LOVE PRIDE PARADE 2024 เป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อนค่านิยมขององค์กรที่ดำเนินงานด้านการบินระดับนานาชาติและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมมุ่งมั่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมและเคารพสิทธิส่วนบุคคลในทุกกลุ่มมาโดยตลอด ในครั้งนี้สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ได้ยกขบวนพาเหรดที่ถูกตกแต่งประดับประดาสวยงาม สีสันตระการตา มาร่วมสร้างความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินให้กับผู้ชมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม LOVE PRIDE PARADE 2024 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Color Your Skies” นำโดย ทาคาฟุมิ ซะวะดะ รองประธานกรรมการ และผู้จัดการภาคประจำประเทศไทย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ร่วมด้วยนักแสดงหนุ่มผู้สนับสนุนชาว LGTQ+ “ลุค อิชิคาว่า” เข้าร่วมแสดงพลังแห่งความเท่าเทียมบนรถนำขบวนแห่ของเจแปนแอร์ไลน์ที่มีสัญลักษณ์ เครือข่ายการเป็นพันธมิตร LGBTQ (JAL LGBTQ Ally) ปรากฏอยู่ โดยสัญลักษณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุน LGBTQ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และได้นำมาตกแต่งในงานขบวน Pride Parades ที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วหลายครั้ง เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม และเข้าอกเข้าใจเรื่องราวของ LGBTQ และร่วมสนับสนุนความหลากหลายในกลุ่มแรงงาน จนกระทั่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ในงาน The Pride Index Awards จัดโดยองค์กรสาธารณกุศล "work with Pride” 8 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาที่ผ่านมากลุ่มบริษัท JAL ได้นำประเด็นด้าน “สิทธิมนุษยชน” มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยนำมาใช้ในเรื่องความยุติธรรม ความเป็นกลางในการจ้างงาน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ซึ่งถูกบรรจุอยู่ใน 11 เรื่องที่เป็นหัวใจหลักในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบริษัทJAL ล่าสุดสายการบินแจแปนแอร์ไลน์ ในประเทศไทยเตรียมทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้เช่นกัน เพื่อรองรับการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมในประเทศไทย รวมถึงการขยายสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากรให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม ทั้งในด้านสิทธิการลาผักผ่อน สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทพนักงาน และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ กลุ่มบริษัท JAL มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมของการทำงานที่มีความปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อบุคลากรทุกคน โดยไม่คำนึงถึงรสนิยมทางเพศและสถานภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นและได้แสดงบทบาทที่เข้มแข็งในสังคมทาคาฟุมิ ซะวะดะ รองประธานกรรมการและผู้จัดการภาคประจำประเทศไทย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) กล่าวว่า “สายการบินเจแปนแอร์ไลน์มีความภูมิใจในการเป็นผู้สนับสนุนเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในครั้งนี้ร่วมกับคนไทย ซึ่งสายการบินได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2499 รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใช้ผู้โดยสารมาอย่างยาวนาน การแสดงออกถึงการเป็นผู้สนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ในกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้คืนสิ่งที่ดีให้กับสังคม นอกจากนี้ทางสายการบินฯ ยังมีการสนับสนุนในด้านอื่น ๆ โดยที่ผ่านมาได้มีส่วนช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและใช้สินค้าท้องถิ่นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น กาแฟ และช็อคโกแลต เพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบินอีกด้วยปัจจุบันสายการบินเจแปนแอไลน์ มีพนักงานต้อนรับสัญชาติไทย ประจำกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานขั้นสูง “omotenashi” หรือ ศิลปะการให้บริการในสไตล์ญี่ปุ่น จำนวน 450 คน เจแปนแอร์ไลน์ทำการบินไปยังประเทศญี่ปุ่นวันละ 4 เที่ยวบิน ทุกวัน โดยแบ่งเป็น เที่ยวบินจากกรุงเทพ ไปเมืองโตเกียว สนามบินฮาเนดะ (JL32 และ JL34) จำนวน 2 เที่ยวบิน จากกรุงเทพ ไปเมืองโตเกียว สนามบินนาริตะ จำนวน 1 เที่ยวบิน (JL708), และ จากกรุงเทพ ไปเมืองโอซากา จำนวน 1 เที่ยวบิน (JL728) ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายกับการให้บริการของเจแปนแอร์ไลน์ ที่ได้รับรางวัลด้านที่นั่งและการเดินทางถึงสู่ญี่ปุ่นที่สะดวกราบรื่น การบริการต่อเครื่องสู่ทวีปอเมริกาเหนือด้วยเครือข่ายทางการบินที่กว้างขวางของเจแปนแอร์ไลน์