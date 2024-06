หัวหิน จัดขบวนพาเหรดสีรุ้ง ส่งท้ายเดือน pride สุดยิ่งใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์ - ประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่หัวหิน ขบวนพาเหรดสีรุ้ง “COLOR OF PRIDE” สุดยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองสีสันแห่งชาวสีรุ้ง และความภาคภูมิใจของ “LGBTQ+ ส่งท้ายเทศกาล PRIDE MONTHวันนี้( 29 มิ.ย.) ที่ลาน เดอะสแควร์ บลูพอร์ต หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Bluport Rise of Pride 2024 พร้อมปล่อยขบวนพาเหรด Color of Pride 2024 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ,นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน, นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ, น.ส.วจี กลมเกลี้ยง กรรมการบริหาร บริษัท หัวหิน แอสเสท จำกัด, นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กรรมการผู้จัดการ บลูพอร์ต หัวหิน และแขกรับเชิญสุดพิเศษ “แอนโทเนีย โพซิ้ว” รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Miss Universe 2023 ในชุดสีสันสดใสร่วมขบวนกับเหล่าสาวงาม ผู้เข้าประกวดมายูนิเวิสไทยแลนด์ 2024 บรรดาอินฟลูเอ็นเซอร์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปนับพันคนโดยขบวนพาเหรดมาพร้อมกับธงสีรุ้ง สัญลักษณ์ในความหลากหลายทางเพศ ซึ่งความหมายของแต่ละสีบนธงสีรุ้ง คือ สีแดง หมายถึง ชีวิต,สีส้ม หมายถึง การเยียวยา,สีเหลือง หมายถึง แสงอาทิตย์ที่ส่องสว่าง,สีเขียว หมายถึง ธรรมชาติ,สีน้ำเงินม่วง หมายถึง ความสามัคคี และสีม่วง หมายถึง จิตวิญญาณอันแน่วแน่โดยแต่ละคนล้วนจัดเต็มทั้งเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผมเข้ากับงาน พร้อมโบกสะบัดธงสีรุ้งเพื่อประกาศถึงความเท่าเทียมกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศ และร่วมจารึกประวัติศาสตร์งานไพรด์ครั้งแรกของเมืองหัวหิน โดยขบวนพาหรดเริ่มเดินออกจากลานเดอะ สแควร์ ไปถึงบริเวณหน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ระยะทาง 3 กม. ก่อนย้อนกลับมายังจุดตั้งต้น ท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากมาร่วมชมและถ่ายภาพแน่น 2 ฝั่งถนนเพชรเกษมนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า “สําหรับงาน Pride Month นั้นเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสําคัญ และจัดกิจกรรมในเมืองสําคัญต่างๆ และเมืองหัวหินถือเป็นเมืองตากอากาศที่คนไทยและชาวต่างชาตินิยมเลือกที่จะมาพักผ่อน เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสําคัญของนักท่องเที่ยว โดยงานนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆ ที่กําลังจะกลายเป็นเทศกาลประจําปีของเมืองหัวหิน เป็นงานเทศกาลที่ส่งเสริมความเสมอภาค ความเท่าเทียมสําหรับทุกคน ทําให้เกิดการยอมรับในสังคมโดยไม่แบ่งแยกเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ และเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQIAN+ ผ่านกิจกรรมต่างๆ พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ ควบคู่กับการสร้างภาพลักษณ์ของเมืองหัวหินและประเทศไทยในการเป็น LGBTQIAN+ Friendly เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่ม LGBTQIAN+ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลกทุกปีขบวนพาเหรด Color of Pride ในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเทศกาล PRIDE ได้อีกทางหนึ่ง และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความรัก ความเท่าเทียม และความเสมอภาคอันเป็นเสน่ห์ของชาวเมืองหัวหิน เพื่อให้เป็นภาพปรากฏแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก นับเป็นการแสดงพลังสร้างสรรค์ครั้งสําคัญอันเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเมืองหัวหิน