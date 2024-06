The Youth Fund จับมือ SCGC จัดกิจกรรมพิทักษ์ทะเล สานต่อโครงการ Nets up ตอกย้ำความสำคัญของนวัตกรรมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ตำบลปากน้ำประแส อำเภอเมืองแกลง จังหวัดระยอง กลุ่มเยาวชน The Youth Fund ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Marine Saver Mission โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ จั้วลอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายกฤษฎา เรืองโชติวิทย์ Head of Circular Economy, ESG บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) ภายในงาน น.ส.สาธิตา นิลสุวรรณากุล ประธานกลุ่มเยาวชน The Youth Fund ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ Marine Saver Mission และนายสิร พนมยงค์ หัวหน้าโครงการ Marine mobility projectภายในงาน นอกจากเป็นการเปิดตัวโครงการ Marine Saver Mission แล้ว กลุ่มเยาวชน The Youth Fund ได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดบ่ออนุบาลเต่า การออกแบบรยางค์เต่าทะเลเทียมที่ช่วยในการว่ายน้ำของเต่าที่พิการ ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ บริเวณพื้นที่เกาะมันในนอกจากนี้ประธานกลุ่มเยาวชนThe Youth Fund เปิดเผยว่า ภารกิจ Marine Saver Mission เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่กลุ่มเยาวชน The youth fund จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นการสานต่อ Nets Up โมเดลสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำวัสดุจากทะเลมารีไซเคิลจนได้เป็นผลิตภัณฑ์อัพไซเคิล เป็นนวัตกรรมใหม่ Marine Materials ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการนำอวนจับปลาที่ถูกทิ้งให้เป็นวัสดุทางทะเลที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนประมงในท้องถิ่นโดย น.ส. สาธิตา นิลสุวรรณากุล ได้ออกเเบบเสื้อจากโครงการ Nets up เพื่อจัดจำหน่ายในงานการกุศล ผ่านช่องทางออนไลน์ และจำหน่ายในงานการประกวด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อลดภาวะโลกร้อน Youth Climate Innovators 2024” เนื่องในวันโอโซนโลก (World Ozone Day) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2567 ณ กรมการเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศเเละสิ่งเเวดล้อม โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและสัตว์ทะเล เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเยาวชนในการปกป้องทะเลไทย สนับสนุนอนาคตที่ยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น