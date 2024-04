จับติ้วแบ่งสายสุดเดือด!! ศึกลูกหนังเยาวชน "แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ 2024" เริ่มโม่แข้ง 23 เม.ย.นี้

เตรียมนับถอยหลังสู่ความมันส์ “แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ 2024” ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนสุดยิ่งใหญ่ระดับประเทศรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี จับสลากแบ่งสายพร้อมกันทั้ง 3 รุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดยยังได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งมีคิวเริ่มบรรเลงแข้งระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2567 นี้ ยิงสดทาง Facebook และ Youtube Siamkeela Cupศึก "แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ 2024" ภายใต้คอนเซ็ปต์ ปลุกพลังครั้งสำคัญให้เยาวชนทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสพัฒนาฝีเท้า พร้อมแสดงศักยภาพและ สานฝันสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพให้เป็นจริง ได้จัดพิธีจับสลากแบ่งสายโดยได้รับเกียรติจาก จริญา ด่านสมพงศ์ รองประธานสายงานอาวุโสฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากแบ่งสายในครั้งนี้ พร้อมด้วย บอ.บู๋ บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร, ตังกุย ณัฐพล ดำรงโรจน์วัฒนา และต้องซุย ภานุวัฒน์ ใจยิ้ม เข้าร่วมจับสลากซึ่งก่อนหน้านี้ยังได้ชวนเยาวชนให้มาสมัครชิงโอกาสในทัวร์นาเมนต์นี้ ณ สตูดิโอ สยามสปอร์ตล่าสุดโดยผลการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มของทั้ง 3 รุ่น มีดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีมกลุ่ม A: 1.ครัวเมืองคอน 2.โรงเรียนกันทรารมณ์ 3.SportingThailand 4.DSRU FCกลุ่ม B: 1.โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 2.เมืองแกลง เอฟซี 3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 4.โรงเรียนราชดำริกลุ่ม C: 1.ธนบุรี อินเตอร์ 2.สโมสรฟุตบอลเยาวชนบางจาก 3.นครปฐม ยูไนเต็ด 4.บัวหลวงวิทยาคมกลุ่ม D: 1.DEK THEP 2010 2.อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 3.การท่าเรือ เอฟซี 4.พีทีประจวบ x ธนาคารออมสินกลุ่ม E: 1.โรงเรียนพระแม่มาลีสาทร 2.รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ 3.MTUTD Elite 4.Pattaya Unitedกลุ่ม F: 1.โรงเรียนราชวินิตมัธยม 2.MTUTD Soccer School 3.ราชวินิตบางแก้ว 4.โรงเรียนสนามชัยเขตกลุ่ม G: 1.DP Kanchanaburi Fc 2.OAZ Football Academy 3.โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 4.โรงเรียนดนุณาราชบุรีกลุ่ม H: 1.MUANGTHONG UNITED 2.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 3.คลองโคลนอะคาเดมี่ 4.แข้งเทพจูเนียร์รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีมกลุ่ม A: 1.โรงเรียนสารวิทยา 2.โรงเรียนบัวแก้วเกษร (ลาดหลุมแก้ว FC) 3.MUANGTHONG UNITED 4.SportingThailandกลุ่ม B: 1.DP Kanchanaburi Fc 2.การท่าเรือ เอฟซี 3.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 4.โรงเรียนดนุณาราชบุรีกลุ่ม C: 1.AI Football Club 2.โรงเรียนกันทรารมณ์xเจแฟมยูไนเต็ด 3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท A 4.โรงเรียนปทุมคงคากลุ่ม D: 1.DEK THEP 2010 2.อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 3.การท่าเรือ เอฟซี 4.พีทีประจวบ x ธนาคารออมสินกลุ่ม E: 1.โรงเรียน อัสสัมชัญธนบุรี 2.VRN FC U16 3.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4.พีทีประจวบ x ธนาคารออมสินกลุ่ม F: 1.โรงเรียนราชวินิตมัธยม 2.คลองโคน อะคาเดมี่ 3.สุวรรณภูมิ เอฟซี 4.Old Blood FCกลุ่ม G: 1.กุ้งเผาบุพเพสันนิวาส by.Sirisak 2.โรงเรียนพระแม่มาลีสาทร 3.W.T. Football Club 4.ราชบุรี Soccer Schoolกลุ่ม H: 1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท B 2.โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 3.ราชวินิตบางแก้ว 4.รร.สารสิทธิ์พิทยาลัยรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 9 ทีมกลุ่ม A: 1.MUANGTHONG UNITED 2.ราชบุรี เอฟซี 3.อัสสัมชัญธนบุรีกลุ่ม B: 1.ราชวินิตบางแก้ว 2.โรงเรียนกันทรารมณ์xเจแฟมยูไนเต็ด 3.โรงเรียนปทุมคงคากลุ่ม C: 1.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 2.คลองโคนอะคาเดมี่ 3.การท่าเรือ เอฟซีสำหรับการแข่งขัน "แอสเซทไวส์ สยามกีฬาคัพ 2024" ของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี จะเริ่มบรรเลงแข้งรอบแบ่งกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2567 ณ ธันเดอร์โดม สเตเดี้ยม รังเหย้าของสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด เพื่อค้นหาทีมแข็งแกร่งเข้าสู่รอบ น็อคเอาท์ต่อไป โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือตารางการแข่งขันผ่านทาง Facebook: Siamkeela Cup, Youtube: Siamkeela Cup และ Tiktok: Siamkeela Cup