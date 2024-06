ร้านดังเขาใหญ่ เปิดตัวไอศกรีม ‘รส I’m Here’ เผยแรงบันดาลใจมาจาก “ตัวเงินตัวทอง”

วันนี้ (27 มิ.ย.) เพจ“ไทรสุก - Sai Sook Khao Yai Wildlife Learning Ground & Local Treats“ ร้านชื่อดังเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดตัวไอศกรีมรสใหม่ I’m Here ซึ่งมีที่มาจาก “ตัวเงินตัวทอง”โดยระบุข้อความว่า “ขอความกรุณา อย่าใส่อารมณ์ตอนสั่ง รสใหม่มาอีกแล้วววววว (อร่อยแบบแลบลิ้นแผล่บๆ) รส I’m Here !!! ขอความกรุณาลูกค้า ไม่ใส่อารมณ์ตอนพูดชื่อสั่งรสนี้ พนักงานใจคอไม่ดี (โพสต์นี้อาจมีคำที่ไม่สุภาพ แต่เพราะชื่อเรียกเป็นชื่ออย่างเป็นทางการ) เริ่มเลย รสนี้ ยากตรงที่จะทำยังไงให้คนกินไม่บ่นว่า รสชาติ เหี้ย มาก แต่ให้พูดว่า อร่อย Here Here แทน แถมจะทำไงให้มันเหมือนตัวเหี้ย แต่ไม่น่ากลัวน่าเกลียดดูไม่น่ากินโจทย์นี้ถูกถอดมาเป็นหน้าตาและรสชาติแบบที่ทุกคนเห็น ส่วนสำคัญมันอยู่ที่ หนังเหี้ย!!! อะไรที่จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้มันคล้ายและยังอร่อย และใช่ครับ!!! แนนทำหนังเหี้ยเองกับมือ!!!ส่วนหนัง เราทำ Brittle จากงาดำ หรือทุกคนลองจินตนาการตามนะว่ามันคือขนมงาตัด ที่ทำมาจากการเคี่ยวน้ำตาลเป็นคาราเมลผสมกับงาหอมๆ แล้วเอาไปรีดเป็นแผ่น พอเย็นตัวก็จะกรอบเกรียวเคี้ยวโปเต้ สำคัญคือ ต้องผสมงาดำงาขาว คั่วออกมา จากงาขาวมันจะออกเป็นสีน้ำตาล รวมกันเป็นสีตัวเหี้ยพอดี!!! กรอบๆ หวานๆ มันๆ นัวๆ และที่เป็นเป็นดอกๆน้ำตาลๆ นั่นคือ รวงผึ้งสด ที่ใส่ไปแทนดอกๆน้ำตาลที่เป็นลายน้องส่วนเนื้อด้านในที่เป็นสีครีมน้ำตาล เราทำมาจากเคี่ยวซอสคาราเมลผสมกับครีมกับชีสกับนมต่างๆจนออกมาหวานนุ่มละมุนสุดๆและสุดท้าย ส่วนสีน้ำตาลด้านบน คือ Honeycomb candy ที่เราทำเอง แล้วเอามาบดๆใส่ปิดท้าย ให้มีลูกเล่น กรุบๆเรียกว่ารสนี้ มันคือความโคตรคาราเมล โคตรกรุบกรอบ โคตรเบาหวาน ทุกส่วนประกอบเกิดจากการทำน้ำตาลคาราเมลเป็นเบสทั้งหมด ชวนมานัวหนังเหี้ยไปด้วยกัน!หน้าที่สำคัญในธรรมชาติคือเหี้ยเป็นสัตว์กินซากที่มักจะว่ายน้ำหากินอยู่ตามริมๆตะลิ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาจะคอยหากินสัตว์ที่ตายแล้วที่ลอยอยู่ริมน้ำ เช่น ปลา หรือซากสัตว์อื่นๆ เป็นต้น จะบอกเหี้ย เป็นสัตว์ที่คอยทำให้ลำน้ำสะอาดก็คงจะไม่เกินจริงนักตัวเหี้ยกับตะกวด เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันไหม? คำตอบคือคนละชนิดนะครับ แต่ ตัวเหี้ยกับตัวเงินตัวทองคือตัวเดียวกันมาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนว่า ตัวเหี้ย หรือตัวเงินตัวทอง จะมีลักษณะคล้ายกับตะกวดมากๆจนหลายคนเข้าใจผิด สองชนิดนี้จะมีลวดลายบนลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจุดที่ผมใช้จำแนกสองชนิดนี้เลยคือ ตัวเหี้ยจะมีลายเป็นเส้นวงกลมสีเหลืองเล็กบ้างใหญ่บ้างอยู่บนลำตัว แต่ตะกวดจะมีลายที่เป็นจุดสีเหลืองๆ และส่วนใหญ่จะเจอตะกวดในป่ามากกว่า ส่วนตามเมืองเราเห็นว่ายน้ำอยู่คือตัวเหี้ยล้วนๆแล้วทำไมตัวเหี้ยถึงถูกเปลี่ยนชื่อ ? ก็แน่นอนว่าหลายคนคงรู้เหตุผลดีว่าทำไม เพราะคำว่า เหี้ย เป็นคำที่ไม่ค่อยจะสุภาพสักเท่าไหร่ จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อตัวเหี้ยเป็น “ วรนุช “ ก็เพราะว่า ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของ Genus นี้คือ Varanus ฝรั่งออกเสียงว่า “ วารานัส “ แต่พอน้องมาอยู่เมืองไทยจึงกลายเป็นชื่อ “ วรนุช “ นั่นเองVaranus ในเมืองไทยมีทั้งหมด 4 ชนิด คือVaranus nebulosus (ตะกวด)Varanus salvator (เหี้ย)Varanus rudicollis (เห่าช้าง)Varanus dumerilii (ตุ๊ดตู่)ผมเองก็ยังเจอไม่ครบทั้ง 4 ชนิดเลยใครที่เจอ Varanus รอบหน้าลองสังเกตกันดูนะครับว่าตัวที่เราเจอคือ Varanus ชนิดไหน มาลองโดนรสนี้กันได้เลยยยยย#ไทรสุก #จะอัพรูปไอติมจนกว่าทุกคนจะมากิน#แนนบอกว่าลูกเพจเราเป็นนักอ่าน#ไอติมไทรสุกอร่อยมาก