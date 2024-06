AMN กับแคมเปญ “InMode LiFTiNG ลิฟต์หน้า V ให้มีมิติ” ภายในงาน “InMode Family Thailand by AMN 3

อีกทั้งเปิดตัวแคมเปญล่าสุดจาก AMN กับ “InMode LiFTiNG ลิฟต์หน้า V ให้มีมิติ” ที่จะช่วยสร้างใบหน้าของคุณให้มี V-line ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยี RF 2 ชนิดจาก บริษัท InMode Ltd. ได้แก่ Mini FX Applicator ที่ช่วยสลายไขมันบริเวณใบหน้า ลำคอ และ Forma Applicator ตัวช่วยกระชับผิว กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรวมทั้งฟื้นฟูอีลาสติน การทำงานของทั้งสองช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาดียิ่งขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติแต่มีคุณภาพตั้งแต่ผิวชั้นใน นอกจากนี้ยังมีน้องบอนด์ บูรณน เจริญวุฒิวงษา ผู้ได้รับการรักษาด้วย InMode LiFTiNG และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของแคมเปญ “InMode LiFTiNG ลิฟต์หน้า V ให้มีมิติ” อีกด้วยAMN นำโดย คุณสารฑูร กฤตติกากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมด้วย Mr. Uri Michaelis, InMode Vice President, Sales and Marketing, APAC ตัวแทนจากบริษัท InMode Ltd. ผนึกกำลังดึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติอย่าง Professor Ofir Artzi หัวหน้าศูนย์ผิวหนังและความงามแห่ง Tel Aviv Medical Center และเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งนี้มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “The Next Level of Morpheus8” ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์เมดดิไซน์ คลินิก (Medisci Clinic) ผู้ริเริ่มการใช้เครื่อง BodyTite ด้านศัลยกรรมผิวหนัง ในโรงเรียนแพทย์ เป็นผู้มีบทบาทในแวดวงผิวหนัง ร่วมเป็น Moderator เพื่อสัมภาษณ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่าง ๆอีกทั้งได้รับเกียรติจาก Dr. Seo Joon Oh แพทย์ด้านความงามจากประเทศเกาหลี ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนานเกี่ยวกับ "InMode LiFTiNG" มาบรรยายในหัวข้อ “InMode LiFTiNG - Non-Invasive Facial V-Contour” เทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ทั้งนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการท่านอื่น ๆ อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวนิช จากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมผิวหนัง อาจารย์แพทย์ผู้มีประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยี InMode มากกว่า 10 ปี รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการระดับโลก มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง “Subdermal Adipose Remodeling Device for Facial Contouring : Clinical Study in Thailand”ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัมภา หลินปิยวรรณ์ ผู้บริหาร รัมภาดา คลินิก (Rampada International Clinic) ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี กับการเป็นวิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั้งในประเทศไทยและนานาชาติอีกทั้งได้รับการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและเทคนิคการรักษาด้วย Morpheus8 กับ Dr. Judith Hellman แพทย์ผู้ทำการศึกษาวิจัยการรักษาด้วย Morpheus8 ในผู้ที่มีภาวะเหงื่อออกมากกว่าปกติและสิวอักเสบจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้จึงมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Morpheus8 และ แพทย์หญิงมนาปี จันแป้น แพทย์ผู้บริหารและแพทย์ประจำเอสซ์ทรีคคลินิกเวชกรรม (Estique Clinic) กับประสบการณ์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสตรี และยังเคยไปอบรมความรู้เกี่ยวกับเครื่อง Empower RF กับเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท InMode Ltd. ถึงประเทศสเปน มาบรรยายในหัวข้อ “Empower RF : The Complete Solution for Women Health” Empower RF นวัตกรรมใหม่ที่ถูกออกแบบมาสำหรับทำการรักษาสุขภาพผู้หญิงโดยเฉพาะ ทำให้ทำการรักษาได้อย่างครอบคลุมโดยไม่ต้องผ่าตัด นอกจากแพทย์ที่มาร่วมงานกว่า 150 ท่าน จะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ หลากหลายประเภท จากนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัล "InMode Family Thailand by AMN Awards" ดังนี้The Inspiring User of InMode มอบแด่- แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการ Medisci Clinic- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรัมภา หลินปิยวรรณ์ ผู้บริหาร Rampada International Clinic- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวนิช จากภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล- แพทย์หญิง มนาปี จันแป้น ผู้บริหาร Estique clinicThe Pioneer of Morpheus8 User มอบแด่ Apex Profound Beauty, Pornkasem Clinic, Proderma Clinic, Pruksa Clinic, Romrawin Clinic, SLC Clinic and The KliniqueMorpheus8 Top User Awards 2023 มอบแด่ Aestima Clinic, Atier Wellness and Surgery House, Clinic Dr. Nan, Kanwera Clinic, KMB Hospital, Pruksa Clinic, Quu Clinic, Rattinan Medical Center, Ren clinic, SLC Clinic, The Loft Clinic and The Standard Aesthetic ClinicBodyTite Top User Awards 2023 มอบแด่ KMB Hospital, Phuma Clinic, Siam Loft Clinic, The Young Clinic and Rattinan Medical CenterForma V Top User Award 2023 มอบแด่ RWC ClinicAMN ยังคงยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจเครื่องมือแพทย์และความงาม ด้วยหลัก 3 ประการได้แก่-Reasonable Price - ราคาที่เหมาะสม-Service Mind - บริการจริงใจ-Long-term Commitment - ดูแลตลอดระยะเวลาหลังการขายด้วยคำมั่นสัญญาอีกทั้งมุ่งมั่นในการเฟ้นหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทั่วโลก ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมีมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทยและนานาชาติท้ายที่สุดนี้ AMN กับคอนเซปต์ “AMN Society” มีหลักคิดเกี่ยวกับ “Believe Respect Trust” เพื่อสร้างธุรกิจที่ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น เคารพต่อกัน และไว้วางใจ พร้อมทั้งมีจุดยืนอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนไปพร้อมกัน สำหรับใครที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพและความงาม พร้อมชะลอวัยให้อ่อนเยาว์ สามารถติดตามสาระความรู้และข่าวความเคลื่อนไหวด้านการแพทย์เพิ่มเติมได้ที่ :https://www.mediscicenter.com/