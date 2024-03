ฉลอง 9 ปีสุดยิ่งใหญ่ ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) "เจมส์ จิรายุ-วิว วรรณรท-มิว ศุภศิษฏ์-จุง อาเชน" พร้อมเซเลบคนดังร่วมยินดี

โดยในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแพทย์ Speaker ชื่อดังระดับประเทศร่วมพูดคุยบนเวที อาทิ ดร.พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา, ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ. นิวัติ พลนิกร, นายแพทย์วิชัย หงส์จารุ และศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง รังสิมา วณิชภักดีเดชา พร้อมทั้งคุณหมอชื่อดังมารับรางวัลในงานครั้งนี้ นำทีมโดย หมอต่อ-นพ.ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี, หมอริท (ริท เดอะสตาร์) นพ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช, หมอกลาง-นพ.ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค ฯลฯ ร่วมด้วยศิลปิน-นักแสดงที่มามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นำโดย เจมส์ จิรายุ, วิว วรรณรท, จุง อาเชน, มิว ศุภศิษฏ์ โชว์มินิคอนเสิร์ตจาก ไอซ์ พาริส ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติเหล่าผู้บริหารจากคลินิกชั้นนำ อาทิ แพทย์หญิงพิมพิดา วรัญญูรัตนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SLC Group และที่ฮือฮาโชว์เครื่องประดับชุดใหญ่มูลค่า 100 ล้านจากสุรีย์พร คลินิก ท่ามกลางสื่อมวลชนร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย ราชประสงค์นาย เซอค ซังยุบ (Mr. Seok Sangyup) Chief Executive Officer บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ได้เผยว่า “ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ ไทยเเลนด์ มี 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจเครื่องมือการแพทย์ (Medical Business Unit) ที่เป็นเครื่องอัลตร้าซาวด์ตรวจวินิจฉัย (แบรนด์ Samsung) และกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับความงาม (Aesthetics Busines Unit) โดยกลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวกับความงามนี้เป็น ตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ที่ชื่อ Ultraformer lll (อัลตร้าฟอร์เมอร์ทรี) ซึ่งเป็นเครื่องยกกระชับปรับผิวหน้าและบอดี้รวมถึงสลายไขมันที่มีความปลอดภัยสูง โดยมีทีมบริหารการตลาดคนไทย ที่เชี่ยวชาญเข้าใจถึงความต้องการนวัตกรรมเทคโนโลยีความงามสำหรับคนไทยอย่างลึกซึ้งทำให้บริษัทเติบโตมากยิ่งขึ้น”ทางด้าน นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี (Ms.Umaporn Methmaolee: Aesthetics Business Unit Director) บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ด้วยวิสัยทัศน์อันเฉียบคมมองเห็นช่องทางการตลาดและเลือกเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยอย่างมืออาชีพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท และตลาดเสริมความงามเมืองไทย ส่งผลให้บริษัทประสบความสำเร็จเติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถสร้างยอดขาย 700 ล้านบาทในปีที่ผ่านมาได้เผยว่า“ด้วยเครื่องมือของบริษัทเราให้ความสำคัญเน้นเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของเครื่องที่ได้รับการรับรองระดับสากล อีกทั้งมุ่งเน้นในส่วนของวิชาการโดยทางบริษัท ได้ร่วมทำงานวิจัยเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อเฟ้นหาการรักษาที่เหมาะสมกับผิวของคนไทยจนได้ผลงานวิจัยรับรองจากโรงเรียนแพทย์ผิวหนังเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น ศิริราช, รามาธิบดี, แม่ฟ้าหลวง และสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เพื่อให้นวัตกรรมตอบโจทย์กลุ่มแพทย์ผิวหนังและความงาม รวมไปถึงคำนึงถึงกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการต้องได้รับความพึงพอใจและความปลอดภัยเป็นหลัก เพราะเราเป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้สร้างความน่าเชื่อถือกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล, คลินิกผิวหนังและความงามชั้นนำของเมืองไทย ตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ จากประสิทธิภาพของเครื่องที่ปลอดภัย มอบผลลัพธ์อันดีเยี่ยมให้กับผู้มาใช้บริการ จึงทำให้เราได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว”บรรยากาศภายใน งาน The 9th Iconical Years Awards Party เนรมิตพื้นที่สุดตระการตาหรูหราเพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับ สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งอันยอดเยี่ยมของ ควอนตั้ม เฮลท์เเคร์ (ไทยเเลนด์) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ของเมืองไทย โดยไฮไลต์มีการมอบรางวัลในประเภทต่างๆ เพื่อยกย่องความสำเร็จและยกระดับการันตีคุณภาพมาตรฐานของสถาบันความงามคลินิกในเมืองไทยในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ SLC Clinic & Hospital, Apex Medical Center, Sureephorn Clinic, Aura Bangkok Clinic, Dermatige Aesthetics, Romrawin Clinic, The Klinique, V Square Clinic, Gangnam Clinic, THE RITZ Clinic, Ren Clinic ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมความงามของไทยสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติสำหรับนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามของ บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่โดดเด่นและแพร่หลายมากที่สุด ได้แก่ Ultraformer lll, Ultraformer MPT, Sylfirm X Plus และเครื่องใหม่ล่าสุด Volnewmer ซึ่งเป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการเพิ่มปริมาตรชั้นผิว แน่นกระชับ และฟื้นฟู ผิวหน้า ให้ดูอ่อนเยาว์ มอบการเห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากขึ้น ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและผลการมอบรางวัลทุกประเภทได้ทาง Facebook Quantum Aesthetic