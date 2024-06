ไฟไหม้รถไฟฟ้าวอดทั้งคัน หลังชนกับเพลารถบัสที่หลุดอยู่บนถนน

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 จากกรณีไฟไหม้รถยนต์ บริเวณจุดพักรถใหม่ ใกล้เคียงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษโป่ง ถนนมอเตอร์เวย์ (ทล.7) ในพื้นที่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีที่เกิดเหตุ พบรถอเนกประสงค์ ลักษณะรถไฟฟ้า ยี่ห้อ MG เป็นระบบแบตเตอรี่หรือไฟฟ้า มีไฟลุกไหม้บริเวณบริเวณฝากระโปรงหน้าและภายในห้องโดยสาร เจ้าหน้าที่ดำเนินการใช้น้ำยาเคมีฉีดระงับเหตุจนเพลิงสงบในส่วนของสาเหตุเบื้องต้น คาดว่า เกิดจากชนกับเพลาขับของรถบัส ซึ่งขาดอยู่บนถนน แล้วไปโดนแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ท้องรถคันดังกล่าว ในขณะที่กำลังจะย้ายรถขึ้นบนรถสไลด์ แล้วได้เกิดเหตุไฟลุกไหม้ เจ้าหน้าที่รถยกทางหลวงจึงตัดสินใจใช้วินลากรถลงจากถาดสไลด์ แล้วใช้ถังสาเคมีฉีดระงับเพลิงเบื้องต้น ก่อนจะแจ้งดับเพลิงในพื้นที่เข้าให้การข่วยเหลือต่อไป ขณะเกิดเหตุไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในส่วนของสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุด บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีดังกล่าว ระบุว่าชี้แจงเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ NEW MG ES จากเพลาขับท้ายรถขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่กระแทกอย่างรุนแรงบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ขอชี้แจงเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ NEW MG ES ที่เกิดขึ้นบนบริเวณ จุดพักรถใหม่ ถนนมอเตอร์เวย์สาย 7 ใกล้ด่านเก็บค่าผ่านทาง จังหวัดชลบุรี โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากเพลาขับเคลื่อนด้านท้ายของรถบรรทุกขนส่งผู้โดยสารขนาดใหญ่หลุดและตกกีดขวางอยู่บนพื้นถนน เมื่อรถยนต์ขับผ่านในบริเวณดังกล่าวนี้ ชิ้นส่วนเพลาขับได้กระแทกเข้าบริเวณด้านล่างของรถยนต์ NEW MG ES อย่างรุนแรง จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในขณะเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางจึงเกิดเพลิงไหม้ขึ้นทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการนํารถเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการในช่วงเช้านี้ และได้ทําการติดต่อกับบริษัท ประกันภัย เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่จําเป็น และให้การสนับสนุนที่เหมาะสมแก่เจ้าของรถ ทาง เอ็มจี เน้นย้ำถึงความสําคัญของความปลอดภัยบนถนนและทางหลวง จึงขอให้ผู้ขับขี่ทุกท่านปฏิบัติ ตามแนวทางความปลอดภัยและตรวจสอบการบํารุงรักษารถยนต์เป็นประจําเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนบริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเจ้าของรถที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ในระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทํางานเชิงรุกเพื่อจัดการกับข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณความร่วมมือและความเข้าใจของลูกค้าและประชาชนในช่วงเวลานี้ สําหรับข้อกังวลหรือข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ MG CALL CENTRE โทร. 1267ด้วยความเคารพ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด