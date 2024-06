โปรไฟล์อย่างเทพ! สาวเมียนมาจบวิศวะฯ หางานในไทยขอเงินเดือนแค่ 12,000 ทำชาวเน็ตอึ้ง

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. เพจ "รักภาษาไทย อย่าใช้ผิด" ได้โพสต์ภาพเรซูเม่สมัครงานของหญิงสาวชาวเมียนมารายหนึ่ง ที่โพสต์ไว้ในกลุ่มหางาน แรงงานต่างด้าว ซึ่งหญิงสาวรายนี้เรียนจบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเรียกเงินเดือนแค่ 12,000 บาท หรือแล้วแต่นายจ้างจะให้ตามความสามารถ โดยมีพาสปอร์ตและมีวีซ่าที่ถูกต้องโดยรายละเอียดที่เธอลงไว้มีดังนี้อายุ : 27 ปีสถานะ : โสดการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องจักรกล Technological University (Toungoo)ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท (หรือให้ตามความสามารถ)และยังมีประกาศนียบัตรอื่น ๆ เช่น ACMV System and Design course, MEP Design calculation and BIM Modeling course, M&E working drawing course รวมไปถึงประกาศนียบัตรงานด้าน Project Management อีกด้วยสำหรับประสบการณ์การทำงาน เคยทำงานโปรเจกต์สร้างตึก Yoma Central ตึกขนาดใหญ่ย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง รับผิดชอบส่วนของงานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด ทั้งตรวจงาน สั่งงาน ประสานงานกับวิศวกรไซต์งานและผู้รับเหมา ควบคุมแผนงาน และเขียนรายงาน