“ลานดอกไม้” พาล่องลอยไปตลอด 3 ชั่วโมง กับ ‘ฤดูฝัน คอนเสิร์ตฯ’ คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวง

หลังจากที่ค่อยๆ สร้างชื่อในวงการเพลงไทยมาทีละนิด ในที่สุดดูโอสองสาวอย่าง วงลานดอกไม้ จากค่าย what the duck ก็ได้มีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของวง อย่างณ เซ็นเตอร์พอยท์ สตูดิโอ ลาซาล เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยช่วงเริ่มต้นคอนเสิร์ต ทั้งจะพาเข้าสู่ช่วงแรกของคอนเสิร์ต บนแสงสีเสียงชวนล่องลอยนิดๆ และเริ่มบรรเลงเพลงของวง ด้วยการร้องเพลงเมดเลย์ เพลง ฤดูฝัน กับ เกาะลอยฟ้า ก่อนที่จะบรรเลงเพลงอย่างต่อเนื่อง ไล่ไปตั้งแต่ ในวันพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดี, On The train, Our Sunset และ Tsuki ก่อนที่สองหนุ่มวง วาล์ฟ แอนด์ ดอล์ฟ จะขึ้นมาเป็นแขกรับเชิญกลุ่มแรก และมาร่วมร้องเพลง 2 เพลง คือ Welcome to mu purple story กับ แค่ฝันไป ซึ่งเพลงหลังวงเจ้าของงานได้นำมาร้องคัฟเวอร์ร่วมกับวงเจ้าของเพลง จากนั้นก็กลับมาสู่บรรยากาศของงานอีกครั้ง กับ 3 เพลงของวงลานดอกไม้ ได้แก่ ฟ้า, The Diary และ I’m saying goodbye และจบช่วงแรก ก่อนที่จะมีการพักเบรกเป็นเวลา 20 นาทีหลังจากที่สองสาวได้พักและเปลี่ยนชุดแต่งกายแล้ว ก็มาร้องบรรเลงกันต่อกับการร้องเมดเลย์เพลง เมื่อไหร่ที่คิดถึงเธอ กับ ฉันเองนี่ไง ก่อนที่จะมีแขกรับเชิญในส่วนของวันเสาร์ที่ 15 คือ ทิ้ว วง yew - ปรัชญ์ ปานพลอย มาร่วมร้องเพลงอย่าง ลมแล้ง ก่อนที่แอนท์จะร้องเพลงเดี่ยวกับเพลง ห้องเล็ก และต่อด้วยในส่วนของวันอาทิตย์ที่ 16 กับแขกรับเชิญอีกคนของงาน คือ เติร์ด วง tilly birds - อนุโรจน์ เกตุเลขา ที่มาร้องเพลง ถึงแม้ในวันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันจากนั้นทั้งสองสาวก็มาจัดเต็มกันต่อกับช่วงครึ่งหลังของคอนเสิร์ต ด้วยลิสต์เพลงดังนี้ คือ เก็บดอกไม้, I miss you when i'm drunk, taxi, B-D-Bub-Ba และปิดท้ายด้วย ยอม ก่อนที่จะมีเสียงอังกอร์จากผู้ชม และสองสาวก็กลับมาอีกครั้ง และเล่นอีก 2 เพลง คือ Please be true (ทะเลดาว) และ เพลงรักเพลงแรก ปิดฉากคอนเสิร์ตใหญ่ครี้งแรกของวงกว่า 3 ชั่วโมงไปอย่างสมบูรณ์ในที่สุด