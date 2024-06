ยูนิโคล่ ต่อยอด UTme! ร่วมมือกับ ททท., เซ็นทรัลพัฒนา ชวนเยาวชนไทย ประกวดออกแบบ UTme Thai Boxing Design Contest เชิดชูมวยไทย ผ่านพลังแห่งเสื้อผ้า

มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ยูนิโคล่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมในด้านทางวัฒนธรรมเป็นภารกิจสำคัญทางสังคม เพราะ ยูนิโคล่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ที่เสื้อผ้าถูกออกแบบให้ผู้สวมใส่ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น การร่วมมือกันในครั้งนี้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเซ็นทรัลพัฒนา เพราะพันธกิจที่ทางเรามีร่วมกันในการนำเสนอคุณค่าทางด้านวัฒนธรรม และ สนับสนุนเยาวชนไทยให้มีโอกาสแสดงผลงาน ผ่าน UTme ที่เป็นคอลเลกชันเสื้อยืดและกระเป๋าผ้า ที่วางมีจำหน่ายที่ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น ที่ผ่านมายูนิโคล่ได้ร่วมกับหลากหลายแบรนด์รวมถึงศิลปินไทย ในการสร้างสรรค์คอลเลกชันคอลเลคชัน UTme ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าอยู่เสมอ และในครั้งนี้ ยูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนไทยที่มีศักยภาพให้ได้ออกแบบผลงานและวางจำหน่ายจริง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศิลปะมวยไทยผ่านพลังของเสื้อผ้า โดยการประกวดครั้งนี้ ทางยูนิโคล่ยังได้ผู้ทรงคุณวุฒิจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิลปินชื่อดังมาเป็นที่ปรึกษา ในครั้งนี้ด้วย ”นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า “ศิลปะแม่ไม้มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยและ เป็นหนึ่ง Ignite Tourism Thailand ซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาล ในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ตามแนวคิด 5 Must Do in Thailand อันได้แก่ Must Eat : อิ่มอร่อยอาหารจานเด็ด Must Beat : สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจ Must Seek : แหล่ง Unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy : ของกิน ของฝากล้ำค่า น่าหาซื้อ และ Must See : ละลานตาการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้มวยไทยยังได้รับการรับรองจาก UNESCO (ยูเนสโก) หรือองค์การ เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติและความภาคภูมิใจของคนไทยให้เห็นคุณค่าความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมที่มีร่วมกันในประเทศ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมของไทยที่มีไปต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ทุกภาคส่วนของสังคมควบคู่ไปกับอนุรักษ์อย่างยั่งยืน”ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัลพัฒนายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ร่วมกับยูนิโคล่ เพื่อส่งเสริม Creativity และเปิดโอกาสให้กลุ่ม Young generation ของไทย มีพื้นที่ในการปล่อยไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆกับการเผยแพร่ Soft Power ไทยด้านศิลปะ-วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไปสู่วงกว้างทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ร่วมกัน Co-create ผลงาน ผ่านคอลเลกชัน UTme Thai Boxing Design Contest และขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสนับสนุนผลงานของได้ที่ยูนิโคล่ เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้น โดยเซ็นทรัลเวิลด์ และแบรนด์ยูนิโคล่ได้ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์หลากหลายผ่านแคมเปญการตลาดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องบนพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในฐานะแลนด์มาร์กระดับโลกใจกลางเมือง และเป็นเดสติเนชั่นของยูนิโคล่สาขาแรกของไทยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาอย่างยาวนาน"กิจกรรม UTme Thai Boxing Design Contest เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับผลตอบรับในเชิงบวก มีนักศึกษาที่ให้ความสนใจในแคมเปญนี้ค่อนข้างเยอะ ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยระบบจะปิดรับสมัครภายใน 15.00 น. ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมแข่งขันออกแบบคอลเลคชัน UTme Thai Boxing Design Contest สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปะมวยไทย พร้อมรับรางวัลมูลค่ารวม 305,400 บาท ได้ที่เว็บไซต์ยูนิโคล่สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ซึ่งจะมีทั้งสิ้น 2 รูปแบบ มูลค่ารวม 305,400 บาท ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศ สำหรับผู้ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้าย 4 คนรางวัลเงินสดรางวัลละ 40,000 บาทต่อคน รวมมูลค่า 160,000 บาท เป็นรางวัลจากยูนิโคล่ (ประเทศไทย)รางวัลแพ็กเกจที่พัก 2 วัน 1 คืนสำหรับห้องพัก Pool Villa พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านที่ Villa Maroc Resort Pranburi มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท รวมมูลค่า 80,000 บาทสนับสนุนโดย ททท.2. รางวัลสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารอบแรกแต่ไม่ได้รับคัดเลือกรอบสุดท้าย 6 รางวัลบัตรของขวัญยูนิโคล่ (UNIQLO Gift Card) รางวัลละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 30,000 บาท เป็นรางวัลจากยูนิโคล่ (ประเทศไทย)รางวัลแพ็กเกจเรียนมวยไทยที่ Buakaw Village พร้อมห้องพัก 1 คืนและอาหาร 2 มื้อ มูลค่ารางวัลละ 5,900 บาท รวมมูลค่า 35,400 บาท (กรุณาสำรองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่สถานประกอบการกำหนด) สนับสนุนโดย ททท.อ่านรายละเอียดโครงการ UTme Thai Boxing Design Contest เพิ่มเติมได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/utme/contest