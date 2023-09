ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ โฉมใหม่ ขนไฮไลท์โซนพิเศษพร้อมบริการใหม่มาเพียบ

ยูนิโคล่ ฉลองเปิด

มอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้ลูกค้าชาวไทย ชูจุดเด่นด้านบริการระดับมาตรฐานของยูนิโคล่ที่เหมือนกันทุกสาขาทั่วโลก และไอเทมครบครันที่สุด ทั้งไอเทมหลักและคอลเลคชันพิเศษ พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มร. โยชิทาเกะ วาคากุวะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ยูนิโคล่เข้ามาแนะนำให้ชาวไทยรู้จักตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งสาขาแรกที่เราเลือกแนะนำตัวกับชาวไทยคือที่ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ นับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และชาวไทยได้คุ้นเคยกับไอเทมไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่มากขึ้นจากสาขาแรกสู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับยูนิโคล่ และยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ก็เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญของยูนิโคล่ในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยในด้านความครบครันและหลากหลาย และมีลูกค้าทั้งชาวไทย-ต่างประเทศมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ด้วยความเป็น Global destination ของเซ็นทรัลเวิลด์ จึงนับเป็นสาขาที่มีความสำคัญอย่างมากกับยูนิโคล่ทั้งในด้านการสร้างความรับรู้ของแบรนด์ และการมอบประสบการณ์ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงไอเทมไลฟ์แวร์ของเรา ยูนิโคล่จึงปรับปรุงร้านยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับประสบการณ์ใหม่ และวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะนำเสนอร้านยูนิโคล่ ที่จะมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสให้กับทุกท่านที่แวะมาทักทาย ด้วยพื้นที่ร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกว่า 3,370 ตารางเมตร มอบไลน์อัพของไอเทมไลฟ์แวร์ที่ครบครันที่สุด รวมไปถึงรูปแบบร้านอันน่าตื่นตา และการบริการใหม่ๆ ครั้งแรกในประเทศไทย ยูนิโคล่จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองมาสัมผัสความพิเศษที่เราได้คัดสรรมาเพื่อยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ไปด้วยกัน ตั้งแต่ 28 กันยายนนี้เป็นต้นไปครับ”

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์โฉมใหม่หลังจากปิดปรับปรุงไปมากกว่า 6 เดือน ยูนิโคล่ได้สร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสะท้อนถึง ประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสจากยูนิโคล่ผ่านทั้งไอเทมไลฟ์แวร์ และการบริการที่เหนือระดับ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า หรือ CELEBRATING WORLD CLASS, YOUR TIME IS NOW ผ่านคนไทยผู้สร้างแรงบันดาลใจจากหลากหลายวงการสู่มาตรฐานระดับเวิลด์คลาส ทั้ง

ญาญ่า – อุรัสยา เสปอร์บันด์ แบรนด์พรีเซนเตอร์ของยูนิโคล่ ประเทศไทย นักแสดงมากความสามารถผู้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงด้วยฝีมือการแสดงอันโดดเด่น คว้ารางวัลมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ

เคน – นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว THE STANDARD ผู้ปลุกปั้นสื่อจากประเทศไทย สู่การนำเสนอแง่มุมข่าวสาร และผ่านการทำงานระดับสากลมาอย่างมากมาย

ปลา – อัจฉรา บุรารักษ์ ผู้ก่อตั้ง แบรนด์ และผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ไอเบอร์รี่ กรุ๊ป ผู้สร้างสรรค์อาหารที่นำเอาความเป็นไทยยกระดับสู่ความเป็นสากล

ตอง – กวินทร์ ธรรมสัจจานันท์นักฟุตบอล ตำแหน่งผู้รักษาประตู ผ่านประสบการณ์ระดับสากล นักกีฬาผู้ทุ่มเททั้งในและนอกสนามเพื่อเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานให้คนทั่วโลกจดจำนักฟุตบอลไทย

สินค้า LifeWear : ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นร้านสาขาที่ครบครันที่สุด ทั้งสินค้าสำหรับ ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันสำหรับลูกค้าในทุกๆ สถานการณ์ อาทิ ฮีทเทค แอริซึ่ม เสื้อขนเป็ด

UT : Mickey Mouse in Thailand UT : เสื้อยืดเฉพาะสำหรับประเทศไทย ผ่านมิคกี้และผองเพื่อน ที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ทั้ง ด้านอาหาร การใช้ชีวิต มีให้เลือกทั้งสำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก

แคชเมียร์ : สินค้าไลฟ์แวร์ที่มีเฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์และออนไลน์สโตร์ นับเป็นหนึ่งไอเทมคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้

บริการ UTme! สร้างสรรค์เสื้อยืดหรือกระเป๋า ที่มีเพียงตัวเดียวในโลกด้วยภาพถ่าย ภาพวาด และข้อความออกมาเป็นดีไซน์แบบออริจินอลของตัวเอง เฉพาะที่ ยูนิโคล่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

คอลเลคชันเสื้อยืด UTme จากศิลปินชาวไทย : คอลเลคชันดีไซน์พิเศษที่ออกแบบโดยศิลปินไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Celebrating World Class, Your Time is Now." ถ่ายทอดแรงบันดาลใจลงสู่เสื้อยืด ยูนิโคล่ UT โดย Sahred Toy, YOON PHANNAPAST, BHBH และ JARB

บริการเคาน์เตอร์ Self Check-Out : เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

Re.UNIQLO Studio: : บริการใหม่ครั้งแรกในไทย โดยเป็นประเทศที่ 14 ของโลก และ ประเทศที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อจากสิงคโปร์ และ มาเลเซีย โครงการภายใต้ Re.UNIQLO ที่ช่วยต่ออายุให้กับเสื้อผ้า ยูนิโคล่ตัวโปรดของคุณให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยการซ่อมแซม หรือเติมแต่ง สไตล์แบบรักษ์โลก

การจัดแสดง Global Brand Ambassador ของ ยูนิโคล่ : ส่วนจัดแสดงเพื่อแนะนำ Global Brand Ambassador ของยูนิโคล่ พร้อมไอเทมไลฟ์แวร์ โดยจัดแสดง Roger Federer Collection by JW ANDERSON ที่มีขายเฉพาะยูนิโคล่เซ็นทรัลเวิลด์ และ ออนไลน์สโตร์

UNIQLO Gift Card : บัตรของขวัญ พร้อมคอลเลคชันพิเศษร่วมกับศิลปินไทย อาทิ Sahred Toy, YOON PHANNAPAST, BHBH และ JARB เลือกมอบบัตรของขวัญได้ 2 มูลค่าคือ 1,000 และ 2,000 บาท โดยบัตรของขวัญสามารถใช้ได้เฉพาะร้านยูนิโคล่ทุกสาขาในกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสาคร และนนทบุรี และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป สามารถใช้ได้ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาในประเทศไทย และบัตรของขวัญไม่สามารถใช้ได้ที่ยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์

บริการ MY UNIQLO : บริการงานปักรูปแบบใหม่ ที่สามารเลือกลวดลายหรือข้อความอันเป็นเอกลักษณ์จากตัวเลือกของยูนิโคล่ ซึ่งรวมถึงดีไซน์น่ารัก เพื่อนำไปปักบนเสื้อหรือกระเป๋า

และพบกิจกรรมสุดพิเศษระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 1 ตุลาคม 2566 นี้ ที่ลาน Central Court (ลานลิฟต์แก้ว) ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับความพิเศษมากมาย อาทิ โซนถ่ายภาพ โซนกิจกรรมบูธ UNIQLO APP ให้คุณลุ้นรับกระเป๋า Work & Travel Bag เมื่อร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษ กิจกรรมอัปเดตเทรนด์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 – 1 ตุลาคม 2566

นอกจากนี้ ยูนิโคล่ขอส่งผ่านคำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านผ่านเซ็ตของขวัญสุดพิเศษ 2 เซ็ต

ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 ที่ร้านยูนิโคล่ทุกสาขาไม่รวมยูนิโคล่ออนไลน์สโตร์ ประกอบไปด้วย;

เซ็ตของขวัญที่ 1 – ขนมปังถั่วแดง จาก ยามาซากิ และน้ำดื่มตราสิงห์ สำหรับร้านยูนิโคล่ 38 สาขา

เซ็ตของขวัญที่ 2 – พัดลายพิเศษ และน้ำดื่มตราสิงห์ สำหรับร้านยูนิโคล่ 25 สาขา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและความพิเศษอื่นๆ ของร้านยูนิโคล่เซ็นทรัลเวิลด์โฉมใหม่ได้ที่

#CelebratingWorldClassYourTimeIsNow #UniqloThailand #UniqloCentralworld