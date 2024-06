ETDA ปิดฉากความสำเร็จ ‘รัฐ-เอกชน’ ร่วมงาน ทะลุ 9,000 คน ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจดิจิทัล

13 มิ.ย. 2567-สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศความสำเร็จการจัดงานใหญ่ DGT 2024 (Digital Governance Thailand 2024) ภายใต้แนวคิด “Digital Momentum for the Future” ตลอด 2 วัน เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงานทะลุเป้า ทั้งออนไซต์และออนไลน์ รวม 9,732 คน ขยายเครือข่ายความร่วมมือ กว่า 120 หน่วยงานชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ปิดดีลเจรจาธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กว่า 300 คู่ ตอกย้ำความสำเร็จของงาน DGT 2024 สู่การเป็นแลนด์มาร์คศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อผู้ประกอบการ SMEs แห่งใหม่นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า งาน DGT 2024 หรือ Digital Governance Thailand 2024 ในปีนี้ ทาง ETDA ได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Digital Momentum for the Future” เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 ที่ พารากอน ฮอลล์ ถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำปีของ ETDA ที่ได้ผนึกกำลังพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ เอกชน สมาพันธ์ สมาคม ตลอดจน Tech Company และ Service Provider ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ รวมกว่า 120 หน่วยงาน มาร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งอนาคตที่จะสร้างปรากฏการณ์ทางดิจิทัล พร้อมๆ กับการจุดประกายมุมมองและความคิดแก่คนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความพร้อมสามารถต่อยอดการทำงานและการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพไปกับโซลูชัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ โดยงาน DGT 2024 ปีนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว ยังคงได้รับการตอบรับและความสนใจจากพาร์ทเนอร์ ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดประชาชน นิสิตนักศึกษา ที่มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนและร่วมกำหนดอนาคตดิจิทัลทั้งแบบออนไซต์และผ่านทางออนไลน์จากการรับชมสดทาง Facebook เพจ ETDA Thailand ทะลุเกินเป้า รวมทั้งสิ้น 9,732 คน หนึ่งในความพิเศษของงานในปีนี้ คือ Stage forum ที่ได้พาไปพบกับประเด็นร้อนระดับ Global ไม่ว่าจะเป็น AI for Sustainable Development ที่ได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากทาง UNESCO ก่อนต่อด้วยทัพของ Speakerจากหน่วยงานชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 50 ท่าน เช่น Google, META, Microsoft, World Economic Forum (WEF), Lazada, Robinhood, SEA (Thailand) ฯลฯ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง องค์ความรู้และประสบการณ์กันแบบใกล้ชิด ตั้งแต่มุมมองระดับ Policy level ไปจนถึง Lifestyle ของผู้บริโภค ตลอดจนทักษะที่คนไทยควรให้ความสำคัญในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรม Business Matching & Consulting ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SMEs ที่สนใจ มาปรึกษาและพูดคุยเพื่อหาโซลูชั่นใหม่ๆ ไปกับ Service Provider มืออาชีพจากกว่า 80 บริษัท ใน 9 Categories เช่น ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี, บริการด้าน Chat bot, บริการด้าน CRM และ Marketing, บริการด้าน Logistics และ บริการสนับสนุนงาน HR เป็นต้น ที่ได้นำบริการ เทคโนโลยีและโซลูชัน มาให้ทดลองใช้ ซึ่งจาก 2 วันของการจัดงาน มีผู้ที่สนใจมาปรึกษาพร้อมจับคู่ทางธุรกิจไปแล้วกว่า 300 คู่ และในงานยังมี Showcase สินค้าชุมชนที่มีการขยายฐานลูกค้าให้กับผู้ประกอบการระดับชุมชนที่มาจากเครือข่ายในโครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC) ที่ ETDA ได้ผลักดันผ่านชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายลูกค้าผ่านออนไลน์ ทั้งจากจังหวัดสกลนคร นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสสู่การเพิ่มรายได้และต่อยอดฐานลูกค้าภายในงานด้วย นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของ DGT 2024 ด้วยทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในระดับภูมิภาค สู่การสร้างกำลังพลด้านดิจิทัลที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลไทย ETDA พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้าน Digital Transformation เร่งเครื่องสร้างกำลังคนด้านดิจิทัลของไทย เพื่อต่อยอดความร่วมมือทั้งในมุมของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงกันส่งเสริมการ Transformation องค์กรเพื่อเข้าสู่การเป็น Smart Office และจัดตั้งศูนย์ประสานงานความร่วมมือ ส่งเสริมด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ด้วย“ความสำเร็จของ DGT 2024 จากตัวเลขของผู้ร่วมงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยทุกอุตสาหกรรมต่างตื่นตัวและแสวงหาโอกาสในการได้เรียนรู้กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการ ที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Hub) ซึ่งงาน DGT 2024 ไม่เพียงเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมพาร์ทเนอร์จากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้ใช้งานได้มาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่ง Momentum ที่สำคัญของประเทศที่จะเปิดพื้นที่โชว์เคส นวัตกรรมและความร่วมมือที่มาได้มองแค่ในปัจจุบันแต่ยังมองไปยังอนาคต ที่ช่วย enable ร่วมกันกำหนดทิศทางสร้างสรรค์อนาคตดิจิทัลให้กับเราทุกคนไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายชัยชนะ กล่าวทิ้งท้ายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจของ ETDA อย่างใกล้ชิดได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand