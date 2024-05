นายกฯชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกหลายด้าน เร่งเครื่องศก.พร้อมกัน 2 งานในเดือนพ.ค.นี้

วันนี้ (12พ.ค.) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ด้วยการผลักดันของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตลอดเวลาการทำงานของรัฐบาลดำเนินการทุกด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับศักยภาพประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดการประชุม เพื่อต่อยอดการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยคึกคัก มีกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลเศรษฐกิจหมุนเวียน ถือเป็นโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเร็วๆ นี้ สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งเกษตรโลก (World Union of Wholesale Markets : WUWM) มีกำหนดจัดการประชุมประจำปี “WUWM Bangkok 2024” ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 และอีกงานใหญ่ที่น่าสนใจ “DGT 2024 : Digital Momentum for the Future” 29 - 30 พฤษภาคม 2567โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เนื่องจากศักยภาพและการเติบโตของไทยที่เป็นแหล่ง Supply สินค้าเกษตร และอาหารสำคัญของโลก ทำให้ WUWM เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดการประชุมประจำปี “WUWM Bangkok 2024” เป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2567 โดยจะมีผู้คนในแวดวงตลาดค้าส่งผลผลิตทางการเกษตรและอาหารสดจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมกว่า 300 คน เป็นโอกาสสำคัญ นำเสนอศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการที่มีมาตรฐาน และความทันสมัยของตลาดเกษตรไทยในส่วนของนวัตกรรมก็ไม่น้อยหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA มีกำหนด จัดงาน “DGT 2024 : Digital Momentum for the Future” ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2567 พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 งานที่เป็นศูนย์รวมนวัตกรรม-เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งเป็นประตูแห่งโอกาสสู่โลกยุคใหม่ จับคู่ทางธุรกิจ ร่วมกับ Tech company โดยเป็นการร่วมกันจัดงานของทั้งภาครัฐ และเอกชน องค์กรชั้นนำของไทย และต่างประเทศรวมกว่า 120 หน่วยงาน ผู้สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ที่ www.dgt2024.com“นายกรัฐมนตรี พัฒนาพื้นฐาน ดึงศักยภาพของประเทศ จนประเทศไทยได้รับความสนใจจากทั่วโลก เกิดเป็นกิจกรรมทางการจัดการประชุมทางวิชาการ การประชุมเพื่อความร่วมมือ รวมทั้ง กิจกรรมด้านสาระ บันเทิง และการกีฬา ซึ่งรวมถึงการประชุม FIFA Congress ครั้งที่ 74 ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย แน่นอนว่าในทางตรงจะเกิดเป็นเม็ดเงินสู่ประเทศไทย ในส่วนของด้านอื่นๆ จะทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพของไทยในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าตั้งแต่นี้ไป ภายใต้รัฐบาลที่ให้ความสำคัญนี้ จะทำให้ ไทยประกาศความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง” นายชัยกล่าว