MEA จัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก 2024 ภายใต้แนวคิด MEA Zero Waste to Landfill : ฝังกลบเป็นศูนย์ คืนความสมบูรณ์ให้ผืนโลก

วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก 2024 ซึ่งในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โดยในปี 2567 องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดขึ้น ภายใต้สโลแกน “Our land.Our future. We are #GenerationRestoration.” มุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพผืนดินที่แห้งแล้ง และเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนประเด็นดังกล่าว MEA ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “MEA Zero Waste to Landfill : ฝังกลบเป็นศูนย์ คืนความสมบูรณ์ให้ผืนโลก ” รณรงค์ให้ความรู้ และส่งเสริมพฤติกรรมเกี่ยวกับการลดและคัดแยกของเสีย เพื่อลดปริมาณของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ ด้วยการรณรงค์ให้พนักงาน MEA และผู้ใช้บริการ มีส่วนร่วมในการลดการเกิดของเสียตามหลักการ 1A3Rs คัดแยกขยะตามประเภทถังขยะ เพิ่มการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และลดปริมาณของเสียที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการลดพื้นที่ฝังกลบของเสีย คืนผืนดินให้โลก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณโถงต้อนรับ ชั้น 1 และ ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย และทุกหน่วยงานร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์MEA ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดการของเสีย โดยมีเป้าหมายคือการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และลดปริมาณของเสียสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste to Landfill และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน