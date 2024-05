AURORA รับรางวัล Global Brand Awards ตอกย้ำความสำเร็จระดับโลก

ออโรร่า (AURORA) คว้ารางวัลระดับโลกแบบดับเบิ้ล ตอกย้ำคุณภาพและบริการมาตรฐานระดับสากล ได้แก่รางวัล Brand Of The Year จากสถาบัน World Branding Award และรางวัล Global Brand Award จาก Global Brand Magazine สาขาสุดยอดแบรนด์เครื่องประดับ อัญมณี ที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี 2023 (Most Admired Jewellery Brand 2023) จากหมวดไลฟ์สไตล์ สะท้อนถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของออโรร่า ในด้านความเป็นผู้นำตลาดร้านค้าปลีกทองไทย ในเวทีระดับโลกนายอนิพัทย์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณเครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) กล่าวว่า “ออโรร่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลระดับโลกนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะแบรนด์ไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดระยะเวลา 52 ปี ของการดำเนินธุรกิจ ออโรร่ามุ่งมั่นในการพัฒนา สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง การได้รับ รางวัล Brand Of The Year ถึง 7 ปีซ้อน รวมถึงรางวัล Global Brand Award สุดยอดแบรนด์เครื่องประดับ อัญมณี ที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี 2023 นี้ แสดงถึงบทพิสูจน์ความสำเร็จของออโรร่าในฐานะผู้นำร้านค้าขายปลีกทองของประเทศไทยที่ลูกค้าไว้วางใจ และเชื่อมั่นในบริการของเรา อีกทั้งยังตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นยกระดับร้านทองให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคอย่างแท้จริงการได้รับรางวัลในระดับสากลอย่างต่อเนื่องนี้ ถือเป็นความสำเร็จของ “ออโรร่า” ภายหลังการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้บริโภค เราพัฒนาสินค้าและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด พร้อมส่งมอบ “ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า” ให้แก่ลูกค้า ทั้งชาวไทยและต่างชาติ “ออโรร่า” มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาศักยภาพเพื่อรักษามาตรฐาน สร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างให้กับวงการค้าปลีกทองคำของประเทศไทย“ออโรร่า ยังคงรักษาแนวคิด “ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า” โดยมีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งการขายแบบออฟไลฟ์และออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้าในปัจจุบัน เรายังคงใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบสินค้า ในมาตรฐานราคาที่คุ้มค่า ด้วยการศึกษาทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและตลาดอย่างต่อเนื่อง สร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านสินค้าและบริการ พร้อมเดินหน้ายกระดับแบรนด์สู่การเป็นผู้นำในตลาด โดยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ออโรร่าเป็นจุดหมายในธุรกิจค้าปลีกทองคำของประเทศไทยที่ก้าวทันเทรนด์ ทำให้แบรนด์มีความโดดเด่น แตกต่าง ใส่ใจ เข้าใจ รวมถึงการดูแลด้วยหัวใจ เพื่อให้แบรนด์ออโรร่าสามารถก้าวเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้อย่างมั่นคงและยาวนาน” คุณอนิพัทย์ กล่าวปิดท้ายผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อ ออโรร่า - ของขวัญแห่งความสุขที่มีคุณค่า ได้แล้ววันนี้ ที่ ห้างเพชรทองออโรร่า ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.aurora.co.th/ นอกจากนี้ทุกการซื้อสามารถสะสมแต้ม เพื่อแลกพร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมายผ่าน Aurora Gift Application อีกด้วย