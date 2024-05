แสงชัยแอร์ควอลิตี้ เปิดนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศบลูแอร์ ควบคุมด้วยแอปฯ - ดักฝุ่นได้เล็กกว่า PM2.5 กู้วิกฤติไร้ฝุ่นเร่งด่วน

​ประเทศไทยนอกจากความร้อนที่ทุบสถิติแล้ว อีกสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือ “ฝุ่น PM2.5” โดยเฉพาะในเมืองใหญ่รุนแรงขึ้นทุกปี โดยฝุ่นละออง PM2.5 ถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญและออกมาแจ้งเตือนให้ทราบ เพราะเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก ทำให้เล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอด และหลอดเลือดได้ง่าย ส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวบลูแอร์ (Blueair) ผู้นำนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศจากสวีเดน ผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศชั้นนำระดับโลกจากประเทศสวีเดน ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชื่อดังและโรงพยาบาลต่างๆ ของสหราชอาณาจักร สแกนดิเนเวีย ญี่ปุ่น อินเดีย เจ้าของรางวัลด้านการออกแบบและเทคโนโลยีฟอกอากาศจากหลายเวที โดย บลูแอร์ (Blueair) นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและประหยัดพลังงานซึ่งจำหน่ายในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกนายบุญฤทธิ์ ฉันสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องฟอกอากาศ บลูแอร์ (Blueair) เปิดเผยว่า บลูแอร์ (Blueair) เป็นเครื่องฟอกอากาศสัญชาติสวีเดนที่ได้การยอมรับจากโรงพยาบาลชั้นนำในประเทศไทย เป็นเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานสูง เพราะใช้เทคโนโลยี HEPASilent™ ลิขสิทธิ์เฉพาะของบลูแอร์ (Blueair) สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กขึ้นถึง 0.1 ไมครอน (เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5) และที่สำคัญคือเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ได้รับการันตีจาก MRIGlobal, USA ว่ากำจัดโควิดในอากาศได้ 99.99% สร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) ได้เร็วขึ้น และทำงานอย่างสงบ ประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟบางรุ่น ด้วยนวัตกรรมต่างๆ ของบลูแอร์ (Blueair) ที่ถูกคิดค้นมาอย่างดีโดยผู้เชี่ยวชาญ การันตีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากล แล้วยังเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศลำดับแรกๆ ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)นายบุญฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดเครื่องฟอกอากาศปัจจุบัน เรื่องกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นในเมืองใหญ่ จากการที่แสงชัยฯ เริ่มทำการตลาดเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา เครื่องฟอกอากาศยังใช้ในกลุ่มแคบๆ แค่เพียง กลุ่มผู้ป่วยภูมิแพ้หรือโรงพยาบาล แต่ในปัจจุบันเกือบทุกบ้านจะมีเครื่องฟอกอากาศแล้ว และจากนี้ไปก็จะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้าน ที่ทำงาน อาคาร สถาบันการศึกษา และที่ต่างๆ ที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศและปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเหมือนกันทั่วโลกโดยเฉพาะเมืองใหญ่ ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ กระโดดเข้ามาร่วมออกสินค้าเครื่องฟอกอากาศมากมาย แต่เป็นลักษณะ ME TOO มากกว่า ซึ่งก็ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มจากนี้ไปตลาดเครื่องฟอกอากาศจะมีการแข่งขันที่สูงและรุนแรงไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ อันเนื่องจากคุณภาพอากาศที่แย่ลงทุกวัน“สินค้าในกลุ่มเครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าที่พิสูจน์ประสิทธิภาพได้ยาก คนที่เป็นภูมิแพ้ถึงจะบอกความแตกต่างได้มากกว่า ซึ่งการเลือกเครื่องฟอกอากาศแบรนด์ที่มีนวัตกรรมที่สูง ที่มุ่งมั่นทำสินค้าเครื่องฟอกอากาศเพียงอย่างเดียวให้ดีที่สุดในโลกและมีประสิทธิภาพดีจริง อีกทั้งผ่านการยอมรับและได้รับรางวัลจากทั่วโลกอย่างบลูแอร์ จะให้ความมั่นใจลูกค้าได้ว่า ได้สินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงจริง สมราคาที่ลูกค้าได้จ่ายไป อีกทั้งแสงชัยฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องฟอกอากาศเพียงบริษัทเดียวที่มีบริการหลังการขาย มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลหรือเปลี่ยนไส้กรองถึงบ้าน เพื่อให้ความมั่นใจว่า เครื่องฟอกอากาศบลูแอร์ที่ทุกท่านซื้อไปจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าที่สุด” นายบุญฤทธิ์ กล่าวนายบุญฤทธิ์ ยังกล่าวถึงทิศทางการตลาดของบลูแอร์ด้วยว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา บลูแอร์เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ล้ำหน้ากว่าคนอื่นเสมอ ไม่ว่าการใส่เซ็นเซอร์วัดค่าฝุ่น ค่าแก๊ส การใช้แอปพลิเคชั่นในการควบคุมเครื่องหลายๆ เครื่องพร้อมกันแม้ขณะที่ไม่อยู่บ้าน การใช้ Internet of Things หรือ IOT เข้าไปในสินค้าก่อนแบรนด์อื่นๆ และมีทีมออกแบบระดับโลกที่มี DNA ของความเป็น Timeless Scandinavian Design เน้นความเรียบง่ายแต่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงมาก และเสียงเงียบมาก จึงทำให้ได้การรับรองทั้งประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลกมากมาย ทั้งนี้ ในปี 2024 บลูแอร์จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในซีรีย์ Blue MAX ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าในระดับที่จับต้องได้ ในระดับราคาที่เริ่มต้นไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท เพื่อจับกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ยังคงคุณภาพและดีไซน์ที่ทันสมัย”เครื่องฟอกอากาศ บลูแอร์ (Blueair) มีให้เลือกหลายรุ่น ผ่านการออกแบบผสานเทคโนโลยีสุดล้ำให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม กลมกลืนกับทุกสไตล์การตกแต่งบ้าน คอนโด ที่ทำงาน ฯลฯ สำหรับรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากของ บลูแอร์ (Blueair) มีด้วยกัน 2 ซีรีส์ ได้แก่ ซีรีส์ HealthProtect: เครื่องฟอกอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 149 ตร.ม. สามารถกำจัดอนุภาคได้ที่ 0.1 ไมครอน ประสิทธิภาพที่ 99.97% ครอบคลุมทั้ง PM0.1, PM2.5, PM10 และ VOC มาพร้อมเทคโนโลยี “GermShield” ช่วยป้องกันไวรัสและแบคทีเรียได้ตลอด 24 ชม. ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ความชื้น และอุณหภูมิ ออกแบบช่องปล่อยอากาศบริสุทธิ์แบบ 360 องศา (SpiralAir) ช่วยประหยัดไฟและทำงานอย่างเงียบสงบไม่รบกวนคุณซีรีส์ใหม่ล่าสุด Blue Max: เครื่องฟอกอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่สูงสุด 141 ตร.ม. สามารถกำจัดอนุภาคได้ที่ 0.1 ไมครอน ประสิทธิภาพที่ 99.97% ปกป้องคุณจากฝุ่น PM0.1, PM2.5 และ PM10 ฟอกอากาศเร็วสูงสุด 12.5 นาทีต่อรอบ พร้อม “ผ้าพรีฟิลเตอร์” ช่วยดักจับฝุ่นขนาดใหญ่ ยืดอายุการใช้งานไส้กรองอากาศ และถอดซักทำความสะอาดได้ ติดตั้งเซ็นเซอร์อัจฉริยะ เพื่อตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ มี Real Track ช่วยคำนวณอายุการใช้งานไส้กรองได้อย่างแม่นยำ พร้อมไฟ LED บอกระดับคุณภาพอากาศได้ 5 สี ดูแลรักษาและเปลี่ยนไส้กรองอากาศง่าย ทำงานอย่างเงียบและดีไซน์สวยงามสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ได้ที่ Line official: @blueair และ https://www.facebook.com/Blueairthailand และมีวางจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, พาวเวอร์บาย, สยาม พารากอน, ดิ เอ็มโพเรียม, เดอะ มอลล์ และบุญถาวร รวมถึงช็อปออนไลน์ได้ที่ Shopee และ Lazada: Blueair Official Store สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-446-5666เกี่ยวกับ บลูแอร์ (Blueair) บลูแอร์ (Blueair) คือผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศชั้นนำระดับโลกจากประเทศสวีเดน ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานชื่อดังและโรงพยาบาลต่าง ๆ ของสหราชอาณาจักร สแกนดิเนเวีย ญี่ปุ่น อินเดีย เจ้าของรางวัลด้านการออกแบบและเทคโนโลยีฟอกอากาศจากหลายเวที Blueair นำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและประหยัดพลังงานซึ่งจำหน่ายในกว่า 60 ประเทศทั่วโลกบลูแอร์ (Blueair) ให้ความสำคัญเรื่อง Indoor Air Quality โดยรณรงค์ผ่านแคมเปญต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มแรกของสหราชอาณาจักร เพื่อขจัดสะอาดมลพิษทางอากาศในปี 2019 / ร่วมมือกับ Children's Climate Prize เพื่อต่อสู้กับมลพิษทางอากาศ / Freedom to Breathe การรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้สหประชาชาติรับทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานด้านอากาศที่สะอาดของเยาวชนทั่วโลก เพื่อผลักดันเรื่องคุณภาพอากาศทั่วโลก และหวังให้ทุกคนโดยเฉพาะเด็กสามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ และมีชีวิตที่มีสุขภาพยืนยาว