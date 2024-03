เจจูวิต้า (Jejuvita) เปิดตัวแคมเปญใหญ่! พาผู้โชคดีบินลัดฟ้าไปแปลงโฉมที่เกาหลี ฟรี!

เจจูวิต้า (Jejuvita) ผลิตภัณท์เสริมอาหารภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ OPPA ME เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีชื่อดังของเมืองไทย เปิดตัวแคมเปญ “Jejuvita MAKE OVER #ภารกิจบินลัดฟ้า” กิน บิน พัก และศัลยกรรมฟรีทีประเทศเกาหลีใต้ รวมมูลค่ากว่า 35 ล้านวอน หรือกว่า 900,000 บาท โดยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีมั่นใจมากยิ่งขึ้นจากภายในสู่ภายนอก เพิ่มแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างสุขภาพดีและมีความสุขเจจูวิต้า (Jejuvita) แบรนด์ผลิตภัณท์เสริมอาหารภายใต้คอนเซป “Beauty is Yummy เพราะความสวยคือความอร่อย” ทุกการดื่มนอกจากจะได้ประโยชน์แล้วยังต้องควบคู่มาด้วยความอร่อย ส่งให้หลายผลิตภัณฑ์ติดตลาดถูกใจผู้บริโภคอย่างง่ายดาย ทั้งนี้ยังออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมาตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ไฟเบอร์ดีท๊อกซ์ XSTox Fiber Powder, FilinZoและ Rosetox ที่ขายดีมายาวนาน ขายแล้วมากกว่า 1,000,000 ล้านซอง ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ในหมวดเพื่อผิวพรรณที่ได้รับการตอบรับดีไม่แพ้กันอย่าง Jejuvita Glutato Plus ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายภายใต้บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคแนวหน้าของเมืองไทยพงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) ผุดไอเดียจัดแคมเปญเสริมความมั่นใจ โดยเผยว่า “แบรนด์เจจูวิต้า นอกจากจะเป็นผลิตภัณท์เสริมอาหารที่ช่วยบำรุงจากภายในสู่ภายนอกแล้ว เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเสริมสร้างความมั่นให้กับทุกคนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี แต่ก็ต้องยอมรับว่าด้วยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เราเลยอยากให้ผู้ที่สนใจมาร่วมลุ้น ผ่านแคมเปญ Jejuvita MAKE OVER #ภารกิจบินลัดฟ้า ที่เราได้พาร์ทเนอร์ชั้นนำ Oppa Me เอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีชื่อดังของเมืองไทยมาเป็นผู้ดูแลด้านศัยลกรรม โดยได้โรงพาบาลเจจุน โรงพยาบาลศัลยกรรมชื่อดังของเกาหลีมา Make Over ให้ผู้โชคดีของแคมเปญของเราครั้งนี้ด้วย”นาวิน คุ้มกลางดอน ผู้บริหารบริษัท โอปป้ามี (โกลบอล) จำกัด กล่าวเสริมว่า การทำศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีใช้เงินค่อยข้างที่จะสูง โดยเฉลี่ยลูกค้าที่บินไปทำจะต้องจ่ายเงินราว 1 ล้านบาทต่อครั้งที่บินไปศัลยกรรมที่ประเทศเกาหลีเพราะทุกคนที่ไปทำก็คาดหวังที่จะปรับโครงหน้าทั้งใบหน้าให้ออกมาดูดีและเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด “โอปป้ามี เราเป็นสื่อกลางที่ให้คนไข้และโรงพยาบาลศัลยกรรมมาเจอกัน ทางเราดูแลความสวยจากภายนอกมาเยอะแล้ว สำหรับยุคนี้ภายนอกอย่างเดียวไม่พอ การสวยจากภายในค่อนข้างสำคัญ เราเลยสนใจเป็นอย่างมากที่จะมาเข้าร่วมในแคมเปญนี้กับทางแบรนด์กับเจจูวิต้าด้วย” คุณนาวิน คุ้มกลางดอน กล่าวถึงเหตุผลในการร่วมสนับสนุนแคมเปญในครั้งนี้“นอกจากจะสนับสนุนค่าศัลกรรมเกาหลีแล้ว Jejuvita ยังได้ซัพพอร์ตออกค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมไปถึงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พักตลอดการพักอยู่ที่ประเทศเกาหลี ค่าอาหาร พร้อมให้พาผู้ติดตามไปได้อีก 1 ท่าน เพราะทางเราเข้าใจได้ว่าการทำสิ่งที่ใหญ่จะต้องใช้กำลังใจที่สูงมาก เราจึงออกค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมเป็นเงินกว่า 900,000 บาท” พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กล่าวเสริมทั้งนี้ แคมเปญ Jejuvita MAKE OVER #ภารกิจบินลัดฟ้า เชิญชวนให้ทุกคนร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีในกิจกรรมนี้ เพียงแค่ซื้อสินค้าใดก็ได้ภายในแบรนด์ Jejuvita ผ่านร้านค้า Watsons และ Watsons Online ครบทุก 500 บาทสุทธิ/ใบเสร็จ/1สิทธ์การลุ้น ส่งใบเสร็จร่วมกิจกรรมตามช่องทางที่ทางแบรนด์กำหนด ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธ์มาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Jejuvita