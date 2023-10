เซวา ไทยแลนด์ พาแบรนด์สกินแคร์ไทยสู่สากล คว้ารางวัล Hall of Fame 2023 จากสิงคโปร์ เตรียมรุกตลาดจีนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มสูบในปี 2024

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 –ตอกย้ำความเป็นแบรนด์สกินแคร์บำรุงผิวสัญชาติไทยมาแรง คว้ารางวัล Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 สาขาสกินแคร์ยอดเยี่ยม และรางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี (The Pinnacle CEO Performance of the Year) ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่จารึกความสำเร็จของบุคคลคุณภาพและสุดยอดธุรกิจแห่งปีที่ทรงอิทธิพล มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ จากประเทศสิงคโปร์ โดยมี นางสาวเบญจกิติ เมฆแสน ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ เซวา ไทยแลนด์ และนางปณิตา พัฒนาหิรัญ ซีอีโอ เซวา ไทยแลนด์ ขึ้นรับรางวัล โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่สหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ (SBF) ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆ นี้กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มธุรกิจสกินแคร์ในประเทศไทยมาเป็นเวลา 6 ปี เราได้วางเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำให้แบรนด์ของเราเป็นสกินแคร์สารสกัดจากโสมระดับพรีเมียมสำหรับคนไทยและเอเชียที่พร้อมเติบโตสู่ระดับสากล เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Hall of Fame in Singapore (HOFS) ประจำปี 2023 สาขาสกินแคร์ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความสำเร็จอีกขั้นที่ยิ่งใหญ่สำหรับเซวา ไทยแลนด์”นางสาวเบญจกิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่แบรนด์เซวา ไทยแลนด์ได้รับการยกย่องจากเวทีรางวัลในประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่พัฒนามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูง นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเราในการเดินหน้าทำการตลาดในประเทศสิงคโปร์และขยายไปสู่อาเซียน เราเชื่อมั่นว่าสารสกัดโสมเกาหลีคุณภาพเยี่ยมซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในสกินแคร์ของเรา อีกทั้งเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างในเอเชียประกอบกับความเข้าใจปัญหาผิวของคนเอเชียที่ลึกซึ้งจะทำให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคนเอเชียได้อย่างแท้จริง ในปี 2024 เราตั้งเป้าเริ่มรุกตลาดจีนและประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นประเทศที่ตลาดเครื่องสำอางและสกินแคร์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจาก K – Beauty ซึ่งจะส่งผลให้สกินแคร์เซวาที่ใช้สารสกัดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากเกาหลีได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในกลุ่มประเทศเป้าหมายของเรา”“สำหรับการทำการตลาดในไตรมาสสุดท้าย เราได้เตรียมโปรโมชันส่งเสริมการขายที่ลูกค้าชาวไทยรอคอยไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การลดราคา ของแถมสุดพิเศษ รวมถึงการสะสมคะแนนสมาชิกเพื่อแลกรับของรางวัลสุดพิเศษ ซึ่งการทำโปรโมชันร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายบนช่องทางออนไลน์ โมเดิร์นเทรดที่มีการจัดแคมเปญพิเศษลดราคาส่งท้ายปี (Year-End Sales) จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เราสามารถทำยอดขายตลอดปี 2023 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นางสาวเบญจกิติ กล่าวทิ้งท้ายกล่าวเสริมว่า “การมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าของเราให้มีคุณภาพดี ราคาเข้าถึงได้ และตอบโจทย์ผู้บริโภคในวงกว้างเป็นจุดเด่นของแบรนด์เซวา ไทยแลนด์จนทำให้เราสามารถคว้ารางวัล Hall of Fame in Singapore ประจำปี 2023 สาขาสกินแคร์ยอดเยี่ยมมาครองได้สำเร็จ ซึ่งผลิตภัณฑ์เซวา แอมพูล โสมดำ เป็นสินค้ายอดนิยมสูงสุดจากกลุ่มผู้ใช้ชาวไทย เห็นได้จากสถิติเกือบ 100% ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้คือลูกค้าเก่าที่กลับมาซื้อซ้ำ การันตีได้ถึงผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในแง่ของสกินแคร์สำหรับการดูแลผิวหน้าในด้านการชะลอวัย (Anti-Aging) ที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องฝ้า ริ้วรอย จุดด่างดำที่เป็นปัญหาของผู้หญิงไทยจำนวนมาก ในระยะเวลาเพียง 28 วัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในด้านความเชื่อมั่นและทัศนคติของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสารสกัดและเทคโนโลยีที่ส่งตรงจากเกาหลี โดยเฉพาะโสมเกาหลีที่เป็นสารสกัดตั้งต้น และเป็นนวัตกรรมความงามระดับพรีเมียมที่ผู้คนให้ความนิยมอย่างสูงสุด”“การคว้ารางวัลในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องพิสูจน์ว่าเซวา ไทยแลนด์ไม่ใช่เพียงแค่แบรนด์ดาราที่มาแล้วไป แต่การนำเสนอ การขายสินค้า ทุกอย่างเป็นความจริงจังไม่ฉาบฉวย เราให้ความสำคัญกับการบริหารงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับการยอมรับในด้านตัวจริงเรื่องเจ้าของสูตรโสมดำรายแรกและเพียงรายเดียวในประเทศไทย การันตีด้วยรางวัลล่าสุดที่ได้รับ ได้แก่ รางวัล Hall of Fame in Singapore และรางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี (The Pinnacle CEO Performance of the Year) ประจำปี 2023 นอกจากนี้ ที่ผ่านมาเรายังได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย อาทิ รางวัลสุดสัปดาห์ Beauty Awards 2023 ประเภทสกินแคร์ หมวด Best of Anti-Aging Cream สำหรับผลิตภัณฑ์เซวาครีมโสมทองคำสกัดสด และรางวัลที่สุดของธุรกิจสุขภาพและความงามระดับประเทศ ประจำปี 2022 (Thailand Health and Beauty Awards x อายุน้อยร้อยล้าน 2022) ในหมวด The masterpiece business of skincare ซึ่งรางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่เราไม่เคยหยุดทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เราสัญญาว่าจะส่งมอบผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เข้าใจผิวต่อคนไทยและคนเอเชียอย่างแท้จริงในทุกช่วงวัยต่อไป” นางปณิตา กล่าวสรุปเป็นเวทีประกาศรางวัลระดับสากลที่รวบรวมทำเนียบบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจ และมีชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานระดับโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานของคำว่าด้วยการร่วมกับสื่อมวลชนพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยผู้ทรงอิทธิพลด้านการตลาดและเศรษฐกิจที่มาร่วมเฟ้นหาบุคคลคุณภาพของประเทศไทย