เห็นใจคนเชียงใหม่! เครื่องบินใช้เวลากว่า 5 นาที ขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่ กว่าจะทะลุฝุ่นควันเจออากาศบริสุทธิ์

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Noppon Taksaudom” หรือ ผศ.นพ.นพพล ทักษอุดม แพทย์จาก โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม เผยคลิปวิดีโอขณะเครื่องบินขึ้นจากสนามบินเชียงใหม่ โดยเจ้าตัวเผยว่า เครื่องบินต้องใช้เวลาบินขึ้นกว่า 5 นาที ถึงจะเจออากาศบริสุทธิ์โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว จะเห็นตั้งแต่ช่วงเวลาที่เครื่องกำลังจะ Take Off และหลังจาก Take Off ก็จะทำให้เราได้เห็นสภาพอากาศที่ปกคลุมไปด้วยฝุ่นควันของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเครื่องก็ต้องใช้เวลาสักพักเลยทีเดียวกว่าจะหลุดพ้นกลุ่มฝุ่นควันนี้ขึ้นมาได้และล่าสุดวันนี้ (16 มี.ค.) เวลาประมาณ 8.25 น. เชียงใหม่ พบคุณภาพอากาศแย่ ค่า AQI ครองอันดับ 1 ของโลก เป็นเมืองเดียวที่อยู่ในระดับสีม่วง มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง