ซีพี ออลล์ ส่งความสุขเทศกาลวันแห่งความรัก เปิดบ้านชวนน้องๆ ตะลุย 7 Kids Club

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่เด็กๆ ชื่นชอบและมีความสุขเมื่อได้เข้าไปสัมผัส บริษัทฯ จึงเกิดความตั้งใจสร้าง 7 Kids Club หรือร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจำลองขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้มาเปิดประสบการณ์สวมบทบาทเป็นพนักงานขายของ ซื้อของ ได้สัมผัสความสนุก ได้เกิดจินตนาการ โดยทางบริษัทฯ ได้เริ่ม Kick off จัดกิจกรรม CP ALL KIDS DAY 2024 ไปในเดือนมกราคม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา และในเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นเดือนแห่งความรัก ซีพี ออลล์ตั้งใจจัดงาน “CP ALL เปิดบ้านชวนน้องตะลุย 7 Kids Club #1” เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) ในเทศกาลวันแห่งความรักภายในงานมีผู้บริหาร พนักงานซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น มาร่วมสร้างความสุข บรรยากาศใน “7 Kids Club” อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของเด็กๆ โดยทุกคนจะได้ลองสวมบทบาทเป็นพนักงานเซเว่นฯ ตามที่ใจต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานแคชเชียร์, พนักงานเติมสินค้า มีภารกิจเติมสินค้าให้เต็มเชลฟ์ หรือจัดวางสินค้าให้ตรงประเภท, พนักงาน All Café’ ชงเมนูที่ชอบให้ผู้ปกครองและชงเมนูของตัวเอง, พนักงาน Chef อบแซนด์วิซ และอุ่นอาหารด้วยตัวเอง, พนักงาน Delivery ไปส่งของให้ผู้รับตามโจทย์ที่กำหนด, พนักงาน Design ระบายสี และตกแต่งรูปร้าน หรือสินค้า และเป็นนักชอปออนไลน์ 7 Verse, All Online เข้าชอปปิ้งในร้านเสมือนจริงนอกจากนี้ น้องๆ ยังได้ร่วมกิจกรรม 7 Go Green ฐานส่งเสริมแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเพนต์กระถางและปลูกต้นไม้ และกิจกรรม 7 Art ฝึกศิลปะออกแบบหน้ากากแห่งความฝันกับพี่ๆ มืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ซีพี ออลล์ ตั้งใจรังสรรค์ออกมาให้เป็นสถานที่แห่งความสนุกของเด็กๆGiving and Sharing ปณิธานที่ซีพี ออลล์-เซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้และแบ่งปันชุมชน สังคม ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนตั้งใจที่จะสร้างความสุข รอยยิ้ม และความทรงจำที่ประทับใจให้เด็กๆ ผ่าน 7 Kids Club ในเทศกาลแห่งความรัก เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ พร้อมเปิดบ้านให้เด็กๆ อนุบาลถึงประถมต้นที่สนใจได้มาทำกิจกรรม 7 Kids Club ได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย