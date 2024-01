เซเว่น อีเลฟเว่น  จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ส่งมอบความสุขวันเด็ก 2567  ให้น้องๆ หนูๆ ได้ใจฟูทั่วประเทศ

วันนี้ (13 ม.ค.) นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชน เป็นนโยบายสำคัญ และเป็นประจำทุกปีที่ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น สำนักปฏิบัติการ ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ รวมถึง Sub Area และ Store Business Partner พร้อมใจร่วมจัดงานวันเด็กมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ทุกคน และในปีนี้ได้จัดงาน CP ALL KIDS DAY 2024 ให้กับลูกหลานพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้มาเห็น ได้มาสัมผัสบริษัทที่คุณพ่อ คุณแม่ทำงาน นอกเหนือจากความสนุก คือความภูมิใจในตัวคุณพ่อ คุณแม่ และทางบริษัทตั้งใจสร้าง 7Kid Club หรือร้านเซเว่น อีเลฟเว่นจำลอง ขนาดเล็กสำหรับเด็กๆ ให้เด็กๆ ได้ขายของ ได้สัมผัสความสนุก และให้เด็กๆ ได้เกิดจินตนาการ และในอนาคต 7 Kid Club จะเปิดให้เด็กๆ อนุบาลถึงประถมต้นได้มาทำกิจกรรม“วันเด็กปีนี้ ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข รอยยิ้ม และความทรงจำที่ประทับใจให้เด็กๆ ทุกคน ขอให้เด็กๆ มีความฝัน และทำความฝันให้เป็นจริง ด้วยความเพียรและความพยายาม แล้วฝันทุกฝันก็จะเป็นความจริง” นายยุทธศักดิ์กล่าวโดยปีนี้ซีพี ออลล์ ได้ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก 2567 ที่พี่ๆ จิตสาธารณะซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่น ไปร่วมสร้างความสุข กิจกรรมดีๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้โชว์ความสามารถ พร้อมมอบของมากมาย อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ของเด็กๆ จากทุกพื้นที่อาทิ ระยอง บุรีรัมย์ ขอนแก่น ภูเก็ต เชียงใหม่ นครสวรรค์อีกหนึ่งบรรยากาศที่ซีพี ออลล์ ได้เปิดบ้านจัดงาน CP ALL KIDS DAY 2024 เปิดประสบการณ์ให้เด็กๆ มาสัมผัสออฟฟิศของคุณพ่อ คุณแม่ ได้ตะลุยเรียนรู้ และค้นหาตัวเองอย่างเต็มที่ โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ประจำฐาน นำโดย CEO พี่ม้ง-ยุทธศักดิ์ พร้อมด้วยพี่ๆ พนักงานซีพี ออลล์-เซเว่น มาคอยดูแล ให้ความรู้ และร่วมสร้างความสุข เริ่มจากฐานกิจกรรมเวทีกลางเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ขึ้นไปโชว์ความสามารถ มี Photo Booth & CP ALL Studio มุมเก็บภาพความทรงจำแสนสนุกของน้องๆ หนูๆ กับเพื่อนๆ และครอบครัวแบบเก๋ๆ Food Academy กิจกรรมฝึกแต่งหน้าเค้กสุดพิเศษ กับพี่ๆ จากโบว์เบเกอรี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 7 Go Green ฐานส่งเสริมแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมเพ้นท์กระถางและปลูกต้นไม้ Robot Labs เด็กๆ ได้ตื่นตา ตื่นใจ และได้รับความรู้ไปกับห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้านโรโบติกส์ และ AI ที่ครบครันปิดท้ายด้วยกิจกรรมไฮไลท์ “7Kid Club” หรือ เซเว่น อีเลฟเว่นจำลอง ที่ทางซีพี ออลล์ ตั้งใจรังสรรค์ออกมาให้เป็นสถานที่แห่งความสนุกของเด็กๆ ทุกคน ได้ลองสวมบทบาทเป็นพนักงานเซเว่น ตามที่ใจต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานแคชเชียร์, พนักงานเติมสินค้า มีภารกิจเติมสินค้าให้เต็มเชลฟ์ หรือจัดวางสินค้าให้ตรงประเภท, พนักงาน All Café’ ชงเมนูที่ชอบให้ผู้ปกครองและชงเมนูของตัวเอง, พนักงาน Chef อบแซนวิซ และอุ่นอาหารด้วยตัวเอง, พนักงาน Delivery ไปส่งของให้ผู้รับตามโจทย์ที่กำหนด, พนักงาน Design ระบายสี และตกแต่งรูปร้าน หรือสินค้า และเป็นนักช้อปออนไลน์ 7Verse, All Online เข้าช้อปปิ้งในร้านเสมือนจริง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมและได้เรียนรู้กับพี่ๆ พนักงานมืออาชีพด.ญ. ณัชชา รัตนพันธุ์ หรือน้องเพลงเพลิน อายุ 10 ขวบ แสดงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานวันเด็กครั้งนี้ว่า ดีใจที่ได้มาเห็นที่ทำงานคุณแม่ ดูใหญ่โตกว้างขวาง น่าอยู่ ดีใจที่คุณแม่ทำงานที่นี่“ได้ทำกิจกรรมหลายอย่าง สนุกมาก ได้ใส่ชุดเซเว่นฯ ลองเป็นพนักงานเซเว่นฯ ที่ชอบที่สุดคือฐาน Cooking กับ 7 Go Green เพราะได้ระบายสีแล้วยังได้ต้นไม้น่ารักกลับไปปลูกที่บ้านด้วย อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้อีก ถ้าปีหน้ามีจัดอีกก็จะมาอีกค่ะ”ขณะที่ นางเมตตา เจียรนัยดิลก หนึ่งในพนักงานซีพี ออลล์ ซึ่งพาลูกชายวัย 7 ขวบมาร่วมกิจกรรมกล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างมากที่บริษัทจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ โดยเฉพาะการเปิดให้บุตรหลานเข้ามาเยี่ยมชมที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่ ก็จะทำให้เด็กๆ รู้จักเข้าใจงานของคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น สำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็มีหลากหลาย เต็มไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครงเป็นอันมาก“ดีใจมากๆ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก อยากให้บริษัทจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกๆ ปี สนุกสนานกว่าที่คิดไว้ มีกิจกรรมเยอะมาก วันนี้น้องได้มาเจอเพื่อนๆ แล้วยังได้พบกับป้าๆ น้าๆ ที่มาคอยดูแล พี่ๆ ทีมงานใจดีดูแลเป็นอย่างดีตลอดกิจกรรม”นอกจากนี้ น้องๆ หนูๆ ยังได้มาแฮปปี้ด้วยกันที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา รับฟรีสโมกกี้ไบท์ สเลอปี้ เพียงแค่น้องๆ ทำสัญลักษณ์ “หัวใจข้างแก้ม” ให้พี่ๆ พนักงาน ขอให้เป็นวันที่เด็กๆ ใจฟู และเกิดรอยยิ้มที่เบ่งบานไปพร้อมกันทั่วประเทศ