Sora! Sora เปิดตัวซิงเกิลใหม่ “วันที่ฟ้าสวยงาม”

วงไอดอล “Sora! Sora!” (โซระ โซระ) สังกัดค่าย Catsolute จัดงาน San Dai no Sora งานเปิดตัวซิงเกิลลำดับที่ 8 “วันที่ฟ้าสวยงาม” (Blue Natsu no sora) พร้อมเปิดตัว 3 สมาชิกใหม่ ได้แก่ Jennie (สีม่วง), Ame (สีแดง) และ Yiwha (สีดำ) โดยมีแฟนๆ มาร่วมให้กำลังใจกันแน่นพื้นที่จัดงาน Donki Mall Thonglor ชั้น 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมานอกจากไฮไลต์เปิดตัวซิงเกิลใหม่ “วันที่ฟ้าสวยงาม” (Blue Natsu no sora) แล้วยังมีวงไอดอลมาร่วมสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆ เช่น Parallella , HatoBito , Nikko i , Miruku , Castella , PEACH YOU , The Glass Girls และ Yami Yami นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดใกล้ชิด เช่น กิจกรรมไฮทัชกับสมาชิกวง Sora! Sora!” , กิจกรรมเซ็นโปสเตอร์ , กิจกรรมถ่ายรูปกับสมาชิกวง ฯลฯ ก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุ่มผู้โชคดีเพื่อลุ้นรับแคนวาส (Canvas) พร้อมลายเซ็นเฉพาะงานนี้เท่านั้นติดตามซิงเกิลใหม่ “วันที่ฟ้าสวยงาม” (Blue Natsu no sora) เร็วๆ นี้ และติดตามความเคลื่อนไหวของวงได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/sorasora.idolInstagram: sorasora_idolTwitter: @Sorasora_idol YouTube: Sora! Sora!