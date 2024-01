GoldenHome Living ขยายฐานผลิตในไทย! ปักหมุดระยอง ตั้งเป้ามูลค่าผลิต 5,000 ล้านบาท สร้างงานถึง 2,000 ตำแหน่ง

ระยอง ประเทศไทย – บริษัท โกลเด้นโฮมลิฟวิ่ง จำกัด (GoldenHome Living Co., Ltd.) แบรนด์ชั้นนำด้านการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสัญชาติจีน จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานการผลิตในประเทศไทย ณ นิคม CPGC จังหวัดระยอง เขตพิเศษระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยตั้งเป็นฮับฐานการผลิตครบวงจรแห่งแรกในไทย และเป็นฐานการขยายกำลังการผลิตให้ครอบคลุมครบวงจร รวมถึงการขยายแบรนด์สู่ระดับสากลคุณพาน เสี่ยวเจิน ประธาน บริษัท โกลเด้นโฮมลิฟวิ่ง จำกัด เปิดเผยว่า GoldenHome ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำด้านการผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านจากประเทศจีน และเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมในด้านความเป็นมืออาชีพ คุณภาพระดับสูงด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย ภายใต้แผนการขยายแบรนด์สู่ระดับสากลซึ่งกลยุทธ์สำคัญของ GoldenHome จึงได้ลงทุนสร้างฐานการผลิตแห่งที่ 2 ในประเทศไทย ต่อจากโรงงานแห่งแรกในไทยที่สมุทรปราการ โดยโครงการ GoldenHome Thailand ได้เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี (CPGC) จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่ รวมประมาณ 209 mu หรือประมาณ 87 ไร่ และจะเป็นฐานการผลิตที่ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อขยายกำลังการผลิตให้ครอบคลุมครบวงจรสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ โดยได้เล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดระยอง ประเทศไทย ที่เป็นทำเลอุตสาหกรรมที่ดีที่สุดของประเทศไทย โดยเชื่อว่าโรงงานแห่งใหม่นี้จะรองรับตลาดไทย และรองรับตลาดสหรัฐอเมริกาได้อย่างเต็มกำลังอย่างแน่นอนภายในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ GoldenHome ได้รับเกียรติจากพันธมิตรและบุคคลสำคัญมากมาย ร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ ได้แก่ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, คุณบุปผา กวินวศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ, พ.ต.อ.วรวุฒิ ชัยเจริญ ผกก.สภ.เมืองระยอง, พ.ต.อ.อาเดียว ท้วมละมูล ผกก.สภ.นิคมพัฒนา, คุณพงษ์พิษณุ ตันเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลพัฒนานิคม, คุณสมชัย ชินนิยมพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, คุณหยางฟาน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด, คุณวชิราวุธ ทุ่มคง ที่ปรึกษาชำนาญการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีซีจี, คุณหวง หงหลิน รองประธานบริหารและเลขาธิการหอการค้าฝูเจี้ยนประเทศไทย, คุณเฉิน เจ๋อจู รองประธานหอการค้าฝูเจี้ยนประเทศไทย, คุณพาน เสี่ยวเจิน ประธาน บริษัท โกลเด้นโฮม ลิฟวิ่ง จำกัด, คุณกู่ จินเฉิงประธาน Detao Holding Group ตลอดจนทีมผู้บริหารระดับสูงของ GoldenHome รวมทั้งพันธมิตรการค้าโซนอเมริกาเหนือ ซัพพลายเออร์ และสื่อมวลชนคุณพาน เสี่ยวเจิน ประธาน บริษัท โกลเด้นโฮมลิฟวิ่ง จำกัด กล่าวว่า “ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นโรงงานแห่งแรกของ GoldenHome ที่ตั้งอยู่นอกประเทศจีนและเป็นโรงงานแห่งแรกที่สามารถผลิตสินค้าได้ครบวงจร ในอนาคต 60% ของกำลังการผลิตของฐานการผลิตของไทยจะถูกส่งออกไปรองรับตลาดสหรัฐอเมริกา และ 40% ของกำลังการผลิตจะรองรับตลาดไทย ในขณะเดียวกัน GoldenHome จะไม่เพียงแต่นำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงจากประเทศจีนมาสู่ประเทศไทยเท่านั้น แต่เราจะนำห่วงโซ่อุปทานมายังประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนั้น เราพร้อมจะเป็นหนึ่งบริษัทที่เข้าร่วมและเป็นผู้สนับสนุนนโยบาย "One Belt and One Road" เพื่อสร้างผลประโยชน์คืนให้สังคม ผลักดันจังหวัดระยองให้เป็นฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองและประเทศไทยให้มั่งคั่งและยั่งยืน”นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า “GoldenHome เลือกฐานการผลิตในประเทศไทยที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไทย หลังจากที่ฐานการผลิตของ GoldenHome ประเทศไทยสร้างเสร็จและเริ่มดำเนินการแล้ว จะช่วยเพิ่มศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดระยองเป็นอย่างมาก และเพิ่มระดับมาตรฐานให้การพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองให้เข้าสู่สากลได้มากขึ้น”คุณปัน เยนเฟิน รองผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมก่อสร้างบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “พิธีวางศิลาฤกษ์เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ ทาง CPGC พร้อมร่วมมือกับ GoldenHome อย่างเหนียวแน่นเพื่อสร้างอนาคตใหม่ร่วมกัน เราหวังว่าจะคว้าโอกาสในการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นใหม่นี้ และร่วมกันสร้างผลลัพธ์ความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น”ด้าน คุณหวง หงหลิน รอง ประธานบริหารและเลขาธิการหอการค้าฝูเจี้ยนประเทศไทย กล่าวว่า “GoldenHome จะยังคงเป็นผู้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยและแม้แต่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ของบริษัท”“การเริ่มต้นก่อสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแต่มันคือการขยายตลาดของ GoldenHome ในประเทศไทยและตลาดโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและส่งเสริมมิตรภาพไทย-จีน โดยเป้าหมายการผลิตจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องสำหรับเครื่องครัว ตู้เสื้อผ้า ประตูไม้ทุกประเภท ฯลฯ GoldenHome ยังได้สร้างระบบการผลิตอัจฉริยะด้วยระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และในอนาคตหลังจากที่โครงการสร้างเสร็จสิ้น คาดว่าจะสร้างมูลค่าการผลิตปีละ 5 พันล้านบาท และสร้างงานใหม่มากถึง 1,000 -2,000 ตำแหน่ง เราพร้อมขับเคลื่อนการสนับสนุนองค์กรต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมใหม่ให้กับวงการ” คุณพาน เสี่ยวเจิน ประธาน บริษัท โกลเด้นโฮมลิฟวิ่ง จำกัด กล่าวเสริมทั้งนี้ มิตรภาพไทย-จีนยาวนานหลายพันปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนจะคงอยู่ตลอดไป ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่สำคัญ และเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของอาเซียน โดยเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจที่มีมีศักยภาพมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GoldenHome Living ได้บนเว็บไซต์ http://www.goldenhomeglobal.com/