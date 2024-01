Super AI Engineer Season 4 การอบรมด้าน AI ฟรี พัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อโอกาสที่ดีและก้าวทันยุค AI

โครงการ Super AI Engineer โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์อันดับ 1 ของประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในซีซันที่ 4 (Super AI Engineer Season 4) แล้ววันนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดโครงการSuper AI Engineer เป็นโครงการอบรมฟรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์อันดับ 1 ของประเทศไทย ที่รวมเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ระดับแถวหน้าของประเทศไทยไว้มากที่สุดซึ่งโครงการ Super AI Engineer เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรจำนวนมาก เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, บพค. , สอวช., NECTEC เป็นต้น โดยโครงการ Super AI Engineer นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในการพัฒนาความรู้ สร้างบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ซึ่งดำเนินมาแล้วถึง 3 ปี และเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว ใน Super AI Engineer Season 4 ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจให้เข้ารับการอบรมฟรี ไม่ทีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ โดยสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ https://superai.aiat.or.th ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้กล่าวว่า “สำหรับโครงการ Super AI Engineer ใน 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 23,000 คน โดยใน Super AI Engineer Season 3 มีผู้สมัครถึงกว่า 15,000 คน ความสำเร็จของโครงการมาจากความร่วมมือของเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI แถวหน้าของประเทศ เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้านของปัญญาประดิษฐ์อย่างครบครัน มีการฝึกปฏิบัติกับโจทย์จริงใน level 2 มีการได้ฝึกงานหรือทำงานกับองค์กรรัฐและเอกชนพร้อมรับค่าตอบแทน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ที่หาได้ยากในที่อื่นๆ”นอกจากนี้ผู้ที่มีความสามารถที่โดดเด่นในโครงการ Super AI Engineer ใน season 1 และ season 2 ก็ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในรายการ Super AI Engineer the Reality ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นรายการ Reality รูปแบบใหม่ที่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย กับการแข่งขันกันเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง AI มาช่วยแก้ปัญหาใจโจทย์แต่ละสัปดาห์ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงหรือในธุรกิจ ที่มีความสนุก ครบรส พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับ AI กับผู้ชมไปด้วย เพื่อค้นหาสุดยอดวิศวะกรเอไอคนแรกของประเทศไทย รับตำแหน่ง Super AI Engineer แสดงให้เห็นถึงความสามารถคนไทยด้านปัญญาประดิษฐ์ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยจำนวนมาก ให้สนใจและศึกษาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ทั้งยังเป็นที่ที่นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ได้ค้นพบโอกาสใหม่ ๆ มากมายที่ยังรออยู่โดยผู้ชนะเลิศในรายการ Super AI Engineer the Reality นี้ก็ได้แก่ คุณฟิวส์ – พรระติชัย ไวโรจนะพุทธะ ผู้เข้าอบรมใน season 1 ที่ปัจจุบันนี้ทำบริษัท startup ด้านเอไอของตนเองและยังได้เข้ามาช่วยกิจกรรมของโครงการและให้คำแนะนำรุ่นน้องในโครงการอีกด้วย ซึ่งรายการ Super AI Engineer the Reality นี้ ก็มียอดผู้ชมทั้งผ่านทางโทรทัศน์และทางออนไลน์ (YouTube, Facebook) รวมกว่า 4.6 ล้านวิว ซึ่งท่านยังสามารถรับชมได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PL5EJY8DZP1add2iReDP3ntf_-USBUPoVl สำหรับ Super AI Engineer Season 4 ยังคงให้ความสำคัญกับการบ่มเพาะทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัย ไม่จำกัดอายุ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน AI มาก่อน เพราะในโครงการจะอบรมให้ตั้งแต่ 0-100 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรของโครงการจะครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยแบ่งความรู้ที่จะฝึกอบรมออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้1. การประมวลผลภาพ (Image processing)2. การประมวลผลสัญญาณ (Signal processing)3. การประมวลผลและการเข้าใจภาษาธรรมชาติ (Natural language processing/understanding)4. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)5. อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งและหุ่นยนต์ (Internet of Things and robotics)และอีก 4 โดเมน ดังนี้1. Climate Change2. Health Care3. Financial Technology4. Educational Technologyนอกจากนี้ โครงการ Super AI Engineer Season 4 ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการทั้งการทำงานเดี่ยว และการทำงานแบบกลุ่ม ฝึกฝนทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ เน้นการนำความรู้ด้านเอไอที่ใช้งานจริงและแก้โจทย์จริงที่ได้จากองค์กรดร.เทพชัย ยังเสริมว่า “รูปแบบการอบรม สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามา ก็จะเข้าสู่ level 1 ทันที โดยเป็นการอบรมแบบออนไลน์ และหากสามารถผ่านเข้าสู่ level 2 รูปแบบการอบรมจะเน้นการทำ Workshop ฝึกปฏิบัติกับโจทย์จริง แก้ปัญหาจริง และ Hackathon ภายใต้การดูแลและการให้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ AI แต่ละด้าน เข้าร่วมกิจกรรมทั้งแบบ online และ on-site และที่สำคัญยังมีโอกาสปฏิบัติงานจริงในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการณ์ และศูนย์วิจัยต่าง ๆ อย่างน้อย 2 เดือน พร้อมรับค่าตอบแทนอีกด้วย”Super AI Engineer Season 4 จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และสร้างอนาคตอาชีพในยุคดิจิทัล ผู้ที่ต้องการ Upskill Reskill เพื่อรับโอกาสดีๆยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน ที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ล้วนอยู่รอบตัวเรา จนเรียกได้ว่า เราทุกคนได้เข้าสู่ยุค AI กันแล้วเพราะเราทุกคนเข้าสู่ยุค AI กันแล้ว ความรู้และทักษะด้าน AI จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ หากท่านเป็นผู้ต้องการเพิ่มทักษะด้าน AI เสริมศักยภาพให้กับตนเอง ต้องการ reskill upskill สู่อาชีพด้านเอไอ ที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก มีความตั้งใจ ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเอไอระดับแถวหน้าของประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer Season 4 ได้ฟรี ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอายุ และไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ Level 2 (การฝึกปฏิบัติกับโจทย์จริง) จะมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนอีกด้วยหากผ่านเกณฑ์คัดเลือก และหากเข้าสู่ level ที่ 3 ที่ได้ไปฝึกงานกับองค์กรต่างๆ ยังจะได้รับค่าตอบแทนอีกด้วยสมัครได้เลยตอนนี้ทางเว็บไซต์ https://superai.aiat.or.th/ หรือกรอกแบบฟอร์มรับสมัครโดยตรงได้ที่ https://register.superai.aiat.or.th/ โดยหากท่านต้องการมีสิทธิ์ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ Level 2 เพื่อฝึกปฏิบัติจริงกับโจทย์จริงพร้อมมีโอกาสรับทุนสนับสนุนด้วยหากผ่านเกณฑ์ และมีโอกาสเข้าฝึกงานกับองค์กรรัฐและเอกชนพร้อมรับค่าตอบแทน ใน Level 3 ท่านจะต้องรีบสมัครด่วนก่อนหมดเขต ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 นี้เท่านั้น!! แต่หากต้องการเข้ารับการอบรมใน level 1 (Fundamental และ Intermediate) เท่านั้น ท่านสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567 ก่อนปิดรับสมัคร