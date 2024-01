เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ มอริส ลาครัวซ์ ‘AIKON #tide Camo Limited Edition’ นาฬิการักษ์โลก คอลเลกชันใหม่

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 นาฬิกาสวิสแบรนด์หรู มอริส ลาครัวซ์​ (Maurice Lacroix) ได้จัดงานเปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันใหม่ ไอคอน ไทด์ คาโม ลิมิเต็ดอีดิชัน (AIKON #tide Camo Limited Edition) ภายใต้คอนเซ็ปต์นาฬิการักษ์โลก โดยครั้งนี้ได้นำเอาลายคาโมหรือลายพราง ที่แรกเริ่มเดิมทีตั้งใจออกแบบลายมาเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม แต่กลับโดนใจของเหล่าแฟชั่นนิสต้าทั่วโลก และถูกนำมาใช้จนกลายเป็นหนึ่งในสไตล์แฟชั่นที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น โดยงานนี้ได้เปิดตัว AIKON #tide Camo Limited Edition อย่างเป็นทางการขึ้นที่ Central World ชั้น 1 Event Arena ฝั่งห้างเซ็นทรัล นำโดย​ คุณรวิศ เหตานุรักษ์ Manager Area Sales Indochina of Maurice Lacroix และเหล่า Maurice Lacroix Friends of The Brand คือ คุณชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน กับทีมแดนเซอร์ ที่มาร่วมเปิดตัวนาฬิกาทั้ง 4 สีด้วยการโชว์มินิคอนเสิร์ต พร้อมท่าเต้นในสไตล์ Combat dance ที่เข้ากับธีมของงาน และอีกท่านหนึ่งคือ คุณ Benzilla ศิลปินสตรีทอาร์ติสท์ชื่อดัง ซึ่งมาร่วมแสดงงานด้วยการโชว์ Live Art Drawing Show ลงบนวัสดุ Melt Sheet ที่ทำมาจากวัสดุพลาสติก recycle กันสดๆ บนเวที และที่พิเศษสุด! คือของที่ระลึกสำหรับแฟนๆ กับสื่อมวลชนที่ลงทะเบียน Exclusive Workshop มาก่อนหน้านี้ ทางคุณ Benzilla ก็ได้วาดรูปผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคนในสไตล์ Benzilla ลงบนแก้ว Maurice Lacroix ที่ผลิตจากวัสดุ #tide มอบให้ทุกคนอีกด้วย โดยมีคุณลิซ่า อลิซาเบธ แซดเลอร์ เป็นพิธีกรภายในงาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงพิเศษ! จากศิลปินเจเนอเรชันใหม่อย่างวง Chilax มาร่วมสร้างสีสันให้อีกด้วยภายในงานครั้งนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติที่รับเชิญมาร่วมงาน และผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก โดยทางมอริส ลาครัวซ์ ได้เตรียมของว่างและเครื่องดื่มจากแบรนด์ดังอย่าง The Coffee Academics ไว้ต้อนรับทุกคนตลอดทั้งงานสำหรับนาฬิกา ไอคอน ไทด์ คาโม ลิมิเต็ดอีดิชัน ใหม่นี้ ได้ดีไซน์สีสันออกมา 4 สไตล์ คือ สีฟ้า Storm blue, สีเขียว Green Park, สีน้ำตาลอ่อน Frappucino beige และสีชมพู Arctic Pink โดยเฉพาะลายคาโมของสายนาฬิกาได้ใช้เทคนิคพิเศษ ด้วยการอัดเม็ดวัสดุ #tide แยกแต่ละเม็ดสี ทำให้ลายคาโมในแต่ละเรือนจะมีลวดลายที่ไม่ซ้ำกันเลย และที่สำคัญลวดลายนี้จะไม่ลบเลือนหายไปแม้ผ่านการใช้งานนานแค่ไหนก็ตาม นาฬิกา ไอคอน ไทด์ คาโม ลิมิเต็ดอีดิชันนี้ผลิตเพียงรุ่นละ 1,000 เรือนทั่วโลก และเข้าไทยเพียงรุ่นละ 30 เรือนเท่านั้น จำหน่ายในราคาเรือนละ 29,900 บาท สำหรับท่านที่สนใจสามารถมาสัมผัสเรือนจริงได้แล้ววันนี้ ที่บูทมอริส ลาครัวซ์ Central World ชั้น 1 Event Arena ฝั่งห้างเซ็นทรัล วันนี้-16 มกราคม และ 17-31 มกราคม ที่บูท มอริส ลาครัวซ์ ชั้น 2 Central World ฝั่งห้างเซ็นทรัล พร้อมมุมบริการเครื่องดื่มให้คุณจาก The Coffee Academics ภายในบูท ฟรีตลอดวันและเวลาที่เข้าชมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติก 0-2853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิก https://lin.ee/TYO5J3F