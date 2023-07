เปิดตัวนาฬิกา ‘AIKON Automatic Summer Limited Edition’ สีสันแห่งฤดูร้อนสไตล์ยุโรป ในงาน Siam Paragon Watch & Jewelry Expo 2023 ณ บูธ มอริส ลาครัวซ์

ให้การต้อนรับภายในงานครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเปิดตัวนาฬิการุ่น ไอคอน ออโตเมติก ลิมิเต็ด ซัมเมอร์ เอดิชั่น (AIKON Automatic Summer Limited Edition)อย่างเป็นทางการ ซึ่งนาฬิกาคอลเลคชั่นพิเศษนี้จะมีความโดดเด่นของสีสันที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีสันแห่งฤดูร้อนในยุโรป อาทิเช่น โทนสีชมพูพาสเทล (Ballerina Pink) โทนสีฟ้ามรกตของท้องทะเล (Tanager Turquoise) และ เฉดสีส้มที่สะท้อนสีของดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันในช่วงฤดูร้อน อย่างมีชีวิตชีวา (Orange Soda) โดยแต่ละรุ่นมีจำนวนจำกัดเพียง 888 เรือนทั่วโลกและภายในงานยังได้มีการจัดมินิคอนเสิร์ตขึ้นโดย คุณชิน ชินวุฒ อินทรคูสิน Maurice Lacroix Friend of Brand ที่มาโชว์พลังเสียงด้วยการร้องเพลงสดเพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับสื่อมวลชน และแขกที่มาร่วมงานภายในบูธ โดยเลือกมาในชุดสไตล์โทนสีฟ้าดูสบายๆเข้ากันกับนาฬิกาที่สวมใส่คือ รุ่น AIKON Automatic Summer Limited Edition เฉดสีฟ้า (Tanager Turquoise) ได้อย่างลงตัว โดยภายในบูธยังได้นำนาฬิการุ่นต่างๆ มาเสนอสำหรับท่านที่สนใจให้ได้เลือกชมกันอีกด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจนาฬิการุ่น AIKON Automatic Summer Limited Edition สามารถมาสัมผัสความงดงามของเรือนจริงได้แล้ววันนี้ที่บูธ มอริส ลาครัวซ์ ชั้น M ณ บริเวณ Hall of Fame สยามพารากอน ตั้งแต่วันนี้ – 8 สิงหาคม 2566 พร้อมสอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นพิเศษได้ที่บูธภายในงาน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มอริส ลาครัวซ์ บูติค 02-853-9742 หรือ LINE Official @MauriceLacroixTH คลิ๊ก https://lin.ee/TYO5J3F