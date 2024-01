โออาร์ปรับขึ้นค่าชาร์จไฟ 6.00-7.70 บาทต่อหน่วย ตามหลัง PEA และ EA มีผล 15 ม.ค.นี้

วันนี้ (14 ม.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สถานีอัดประจุไฟฟ้า อีวี สเตชั่น พลัซ (EV Station PluZ) ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ แจ้งปรับอัตราค่าบริการสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า มีผลตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 15 ม.ค. 2567 เป็นต้นไป ช่วงเวลาการใช้ Peak (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-22.00 น.) ราคา 7.70 บาทต่อหน่วย ส่วนช่วง Off Peak (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น วันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดตามราชการตามปกติ ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย ตลอด 24 ชั่วโมง) ราคา 6.00 บาทต่อหน่วย ราคาดังกล่าวยกเว้นในบางพื้นที่เชิงพาณิชย์ ส่วนการจองชาร์จล่วงหน้าคิดค่าบริการ 20 บาทต่อครั้งก่อนหน้านี้ สถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศใช้อัตราค่าอัดประจุไฟฟ้า มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา โดยพบว่าเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาด 25 kW ช่วงเวลาการใช้ Peak (วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-22.00 น.) ราคา 6.90 บาทต่อหน่วย ส่วนช่วง Off Peak (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. ของวันรุ่งขึ้น วันเสาร์-อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดตามราชการตามปกติ ไม่รวมวันพืชมงคลและวันหยุดชดเชย ตลอด 24 ชั่วโมง) ราคา 5.30 บาทต่อหน่วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาด 50 kW ช่วง Peak ราคา 7.40 บาทต่อหน่วย ช่วง Off Peak ราคา 5.70 บาทต่อหน่วย, เครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาด 120 kW ช่วง Peak ราคา 7.50 บาทต่อหน่วย ช่วง Off Peak ราคา 5.80 บาทต่อหน่วย และเครื่องอัดประจุไฟฟ้าขนาด 300 kW และ 360 kW ช่วง Peak ราคา 8.80 บาทต่อหน่วย ช่วง Off Peak ราคา 6.60 บาทต่อหน่วย ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ช่วงเวลา TOU เป็นไปตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่วนสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere ของบริษัท พลังงานมหานคร จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ประกาศปรับอัตราค่าบริการ DC Charger โดยมีราคาเริ่มต้น 7.29 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่มีการปรับเพิ่มค่า Ft จาก 0.2048 บาท เป็น 0.8955 บาท