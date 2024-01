HEAVY Organizer แถลงข่าว ผนึกกำลัง ONE CHI-CHAN, Khao Chi Chan Pattaya (วัน-ชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา) ร่วมจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ “กอดลา คาราบาว : Chi chan Legendary Concert” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรีนายบุรินทร์ทร แซ่ล้อ ซีอีโอ HEAVY Organizer ผู้จัดงานเทศกาลดนตรี หรือมิวสิคเฟสติวัล แถวหน้าของเมืองไทย เปิดเผยว่า เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญ กับ ONE CHI-CHAN, Khao Chi Chan Pattaya หรือ #วัน-ชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา ในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล CHICHAN LEGENDARY Exclusive Concert "กอดลา คาราบาว" เป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายของภาคตะวันออก ก่อนที่คาราบาวจะยุบวง ในวันที่ 1 เมษายนนี้ พร้อมมีศิลปินระดับตำนานร่วมกอดลา อาทิ พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ, พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ และเสก โลโซ ในครั้งนี้ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดบริจาคให้แก่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรีทั้งหมดด้าน นายตัน ภาสกรนที เจ้าของอาณาจักร ONE CHI-CHAN, Khao Chi Chan Pattaya หรือ วัน-ชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา เปิดเผยว่า การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ “กอดลา คาราบาว : Chi chan Legendary Concert” โดยการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้น บนพื้นที่มูลค่า 1,500 ล้านบาท บรรยากาศพรีเมี่ยมสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบพาโนนาม่า 360 องศา เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา “ชีจรรย์” ONE CHI-CHAN, Khao Chi Chan Pattaya หรือ วัน-ชีจรรย์ เขาชีจรรย์ พัทยา อยู่ใกล้เพียง 1 นาที กับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย และจังหวัดชลบุรี อย่างพระพุทธรูปแกะสลัก ซึ่งเป็น พระพุทธฉายที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนผาหินเขาชีจรรย์ พัทยา และมอเตอร์เวย์เพียง 5 นาที รวมถึงยังใกล้กับ สวนนงนุช พัทยา, ตลาดน้ำสี่ภาค พัทยา, ปราสาทสัจธรรม, จุดชมวิวเขาพระตำหนัก, วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร พัทยา, วิหารเซียน อเนกกุศลศาลา, มิโมซ่า พัทยา, โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาทั้งนี้ เรามีความพร้อมอย่างมากในด้านสถานที่โดยได้จัดเตรียมห้องน้ำเพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตกว่า 50 ห้องพร้อมอำนวยความสะดวกที่จอดรถกว่า 1,500 คันและยังมีบริการให้เช่าเต็นท์นอน รวมถึงการให้บริการรถนอนแบบสุด Exclusive อีกด้วยงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ เปิดจำหน่ายบัตรในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ทางอินบ็อกซ์เพจเฟสบุ๊ค : HeavyOrg บัตรราคาเต็ม 2,500 บาท โปรโมชั่นกอดแรก ใบละ 1,900 บาท โดยจำกัดเพียง 500 ใบ สามารถติดตามรายละเอียดงานคอนเสิร์ตเพิ่มเติม ได้ที่เพจเฟสบุ๊ค : HeavyOrg