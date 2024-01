เกมบล็อกเชน "MIR2M : The Grandmaster" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"MIR2M : The Grandmaster" คือเกมลำดับที่สามในซีรีส์ "MIR2M" ที่สานต่อเรื่องราวจากเกม "MIR2" โดยบอกเล่าเรื่องราวของ "ทวีปกลาง" (Central Continent) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ "บิชอน" (Bicheon) ดินแดนหลักในโลกของเกม MIRผู้เล่นสามารถเลือกตัวละครสูงสุด 5 ตัวจากอาชีพต่าง ๆ เช่น นักรบ นักเวทย์ และเต๋า เพื่ออัปเลเวลตัวละครไปพร้อมกัน เมื่ออัปตัวละครทั้ง 5 ถึงเลเวลที่กำหนดจะสามารถปลดล็อกอาชีพลับ "ชาโดว์ มาสเตอร์" และสามารถเปลี่ยนอาชีพได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละอาชีพสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ลงทะเบียนล่วงหน้าฉวนฉี ไอพี เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านสามแพลตฟอร์มพร้อมกัน ได้แก่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ กูเกิลเพลย์ (Google Play) และแอปเปิ้ลแอปสโตร์ (Apple App Store) พร้อมมอบรางวัลให้ทุกคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ซึ่งรวมถึง "ทองแท่ง" (Gold Bar) สำหรับอัปเกรดสกิล และ "กล่องอุปกรณ์ในตำนานระดับ 4" (Grade 4 Legendary Equipment Box)ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึง "เซปทาเรีย" (Septaria) ไอเทมสำคัญสำหรับการเพิ่มโทเคน CQB ซึ่งเป็นโทเคนพิเศษประจำเกมซีรีส์ "MIR2M" และ "การ์ดเปลี่ยนอาชีพชาโดว์ มาสเตอร์" (Shadow Master Transfer Card) เพื่อให้ผู้เล่นเปลี่ยนเป็นอาชีพลับได้นอกจากนี้ ฉวนฉี ไอพี เตรียมจัดกิจกรรม แอร์ดรอป แจกโทเคน WEMIX และ CQB ให้ผู้เล่นที่ร่วมทำภารกิจต่าง ๆ เช่น เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและลงทะเบียนล่วงหน้า กดติดตามช่องยูทูบ และกดติดตามเฟซบุ๊กสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม MIR2M : The Grandmaster และการลงทะเบียนล่วงหน้า ติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการของ MIR2M : The Grandmaster และ Wemix Play